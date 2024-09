Apple představil Apple Watch 10! Nový design, tenké tělo i superrychlé nabíjení

Zářijovou Apple Keynote zahájil Apple představením nových Apple Watch, což je svým způsobem hezká symbolika vzhledem k tomu, že právě Apple Watch slaví letos 10. výročí svého představení. Jaké tedy Apple Watch 10 jsou?

Design

Prakticky bezezbytku se potvrdily spekulace o mírném redesignu, který Apple u Series 10 nasadil. Hodinky sice vypadají na první pohled podobně jako předešlé generace, nicméně mají dle slov Tima Cooka největší displej a zároveň nejužší tělo, co kdy Apple nasadil. Změnily se i boční reproduktory, které jsou nově tvořeny shlukem děr po vzoru Apple Watch Ultra. Víc novinek bychom ale alespoň na první pohled hledali zřejmě marně. Pozitivní je nicméně to, že třeba právě zmíněný displej má u nových Series 10 stejně tenké rámečky jako tomu je v případě Apple Watch Ultra. Celkově pak Apple slibuje, že díky většímu displeji dokáží využít jablíčkáři hodinky ještě lépe, jelikož si logicky na něm zobrazí daleko víc informací pohodlněji. A když k tomu přičteme i prvotřídní odolnost, kterou Apple slibuje, dostáváme určitě zajímavý upgrade – tím spíš, když se u displeje zvýšil třeba i jeho maximální jas a to mezigeneračně o 40 %.

Dle očekávání dorazily na Apple Watch 10 i nové ciferníky, ale co je hlavní – k dispozici budou i ve zbrusu nové Jet Black hliníkové variantě, která vypadala alespoň na video opravdu překrásně. Kromě Jet Black budou hodinky k dispozici i v klasické stříbrné a zlaté barevné variantě, které jsou však s klasickým „matným“ povrchem, na který jsme u Apple Watch zvyklí de facto od prvopočátku. Tloušťka hodinek je pouhých 9,7 mm, což je o 10 % méně než tomu bylo u předešlého modelu.

Applu se podařilo hodinky přepracovat i uvnitř, díky čemuž do nich dostal kvalitnější reproduktor pro lepší přehrávání jakýchkoliv zvuků. Bohužel, poměrně překvapivě se nenaplnily předpovědi ohledně zvýšení voděodolnosti – ta totiž zůstala stejná jako v předešlých generacích. Co se naopak potvrdilo, je opuštění oceli a naopak nasazení titanového těla, které je však opracováno do lesku a tedy vypadá na první pohled jako leštěná ocel. Hodinky budou v titanu k dispozici ve stříbrné, černé a zlaté variantě, přičemž ve stejných barvách pro ně bude k dispozici i ikonický řemínek Milánský tah, jenž je taktéž nově vyroben z titanu.

Velmi zajímavě se jeví i nabíjení hodinek. U toho totiž Apple slibuje extrémní rychlost, kdy za 30 minut zvládnete se správným adaptérem nabít hodinky na 80 %.

Výkon

O výkon se stará nový čip S10 disponující mimo jiné 4jádrovým Neural Enginem, který je velmi energeticky úsporný a zároveň je schopen díky svému výkonu například zlepšit kvalitu zvuku, jenž hodinky zachycují přes mikrofon. Pomocí umělé inteligence je totiž schopen v reálném čase vylepšovat zaznamenávaný zvuk, stejně jako to zvládají třeba iPhony. Bohužel, výdrž hodinek se ale podle všeho neposunula ani o hodinu – Apple totiž v závěrečné grafice hovořil stále jen o celodenní výdrži na 18 hodin.

Nová zdravotní funkce i lepší pro sport

Doslova bezezbytku se naplnily i spekulace ohledně detekce spánkové apnoe coby nové zdravotní funkce, kterou Apple Watch 10 přinesou. Hodinky vás na ní tedy nově dokáží díky svým algoritmům upozornit a následně vám doporučí návštěvu lékaře, který s vámi váš problém vyřeší. Jen pro zajímavost, podle Applu je 80 % případů spánkové apnoe nediagnostikovaných a to i přesto, že může tento problém nepříjemně ovlivnit život, natož pak zdraví jako takové. Super je pak to, že bude tato novinka k dispozici i v Evropě, takže by se snad nemělo stát, že na ni budeme čekat, jako jsme čekali před lety třeba na spuštění EKG.

Dostupnost

Hodinky jsou k předobjednání ode dneška s tím, že do prodeje zamíří v pátek 20. září. V tuto chvíli bohužel neznáme českou cenu, ani to, v jakých velikostech budou dostupné.

Co se týče sportu, hodinky nově disponují po vzoru Apple Watch Ultra elementárním hloubkoměrem, který se aktivuje automaticky poté, co hodinky detekují vodu. Pokud tedy například rádi šnorchlujete a tak podobně, hodinky pro vás budou nově zajímavější – tím spíš, když vám dokáží kromě hloubky prozradil i to, odkud jste například vyrazili plavat, vydali se na paddleboard a tak podobně.