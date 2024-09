Apple představil novou nabíječku MagSafe 2. generace

Apple představil k novým iPhonům také novou nabíječku MagSafe. Zatím co ta stará umožňovala nabíjení iPhone 15 nebo iPhone 15 Pro maximálně 15W, nově je možné nabíjet s novou nabíječkou iPhone 16 až 25W. Za zhruba 30 minut tak dobijete baterii iPhone 16 nebo iPhone 16 Pro na 50%. Abyste dokázali využít potenciál MagSafe nabíječky na maximum, potřebujete minimálně 30W napájecí adaptér, který se prodává zvlášť. Samozřejmě i nadále platí, že starší iPhone než iPhone 16 a iPhone 16 Pro nabíjíte i s novou MagSafe nabíječkou pouze příkonem 15 W. MagSafe nabíječka se svým vzhledem nijak neliší od té původní, ale nově je kdispozici jak s 1 metrovým, tka i 2 metrovým kabelem. Za 1 metrovou variantu zplatíte 1290Kč, zatím co metr kabelu navíc si Apple cenní již na 1490Kč. Co je rozhodně pozirivní kromě vyšší rychlosti je také pletený kabel, který nahrazuje extrémně tenký kabel, který byl v první generaci MagSafe nabíječky.