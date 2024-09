Apple chystá na říjen další Keynote a toto na ní představí!

Přestože se zraky valné většiny jablíčkářů v současnosti upínají primárně k dnešnímu večeru, na který má Apple naplánováno představení nové generace iPhonů a Apple Watch, v kuloárech se už začíná šuškat o druhé podzimní Keynote. Detaily o ní před pár hodinami přinesl i velmi dobře informovaný reportér Bloombergu Mark Gurman a jak se zdá, máme se opravdu na co těšit.

Fotogalerie iPad mini M2 (1) iPad mini M2 (3) iPad mini M2 (4) iPad mini M2 (5) iPad mini M2 (6) iPad mini M2 (7) iPad mini M2 (8) iPad mini M2 (9) iPad mini M2 (10) iPad mini M2 (11) iPad mini M2 (12) iPad mini M2 (13) iPad mini M2 FB Vstoupit do galerie

Druhá podzimní Keynote by se měla podle zdrojů Gurmana uskutečnit v říjnu s tím, že na ní chce Apple představit první Macy s čipy M4 v čele s MacBooky Pro či Macy mini. Chybět by zde ale neměla ani nová generace iPadu mini a dost možná i upgradovaný základní iPad. V obou případech se Apple dost možná odhodlá k poměrně zásadnímu upgradu čipů, aby mohly iPady pohodlně spustit AI systém Apple Intelligence, který kalifornský gigant představil coby součást nové generace jeho OS letos v červnu na WWDC. Kdy přesně by se mohla druhá Keynote v říjnu konat sice můžeme zatím jen hádat, v minulosti ji však Apple pořádat spíš ve druhé polovině tohoto měsíce, takže bychom i letos počítali spíše s koncem října.