Přešel jsem z iPhonu XR na iPhone 15 Pro a kdybych nemusel, znovu bych to neudělal

Před pár týdny jsem vyměnil svůj prehistorický iPhone XR za iPhone 15 Pro. Důvod změny byl jednoduchý. Před časem jsem byl nucen vyměnit baterku, neboť výdrž byla více než žalostná. Někdy v červnu jsem pak s iPhonem XR skočil do vody a v ten moment si neuvědomil, že se po výměně pravděpodobně vytratila voděodolnost. To se samozřejmě po chvíli projevilo a přestalo fungovat Face ID. Navíc baterka (ačkoli jsem ji měnil někdy v listopadu), byla snad horší než před výměnou. Měl jsem možnost za super cenu pořídit iPhone 15 Pro, tak jsem tak učinil. Někteří z vás si možná položí otázku, proč jsem nevydržel a nepočkal na iPhone 16 Pro. Tuto otázku jsem si zprvu kladl taky. Jelikož ale nevidím mezi XR a 15 Pro nějaký propastný rozdíl, těžko bych jej viděl u 16 Pro. Pokusím se vysvětlit na několika aspektech.

Displej

Rozdíl, který je pozorovatelný na první pohled. Zatímco iPhone 15 Pro se pyšní Super Retina XDR displejem OLED s rozlišením 2556 × 1179 při 460 pixelech na palec, iPhone XR měl v tomto směru IPS LCD s rozlišením 1792 x 828 pixelů při jemnosti 326 pixelů na palec. Papírově je tedy 15 Pro zcela jinde. Musím ale říct, že jsem si na displej u XR nikdy nestěžoval. Pamatuji si jako včera, kdy byl tento telefon těsně po představení pod terčem kritiky za to, že nemá ani Full HD, což ale časem opadlo. Displej iPhonu 15 Pro je skutečně krásný a zde krok dopředu vnímám. Ačkoli jsem na začátku bránil 120 Hz, člověk si na to velice snadno a rychle zvykne. 60 Hz na mě teď působí neuvěřitelně sekaně a již bych se k této frekvenci vracet asi nechtěl.

Výkon

Mrkneme-li opět na čísla, v iPhonu XR tepe čip Apple A12 Bionic se dvěma výkonnostními jádry 2 x 2,5 Ghz a čtyřmi úspornými o taktu 1,6 GHz. Grafika má čtyři jádra. Čipu sekunduje 3 GB RAM. U iPhonu 15 Pro a jeho čipu A17 PRO je to zcela jiná písnička. Jsou zde dvě výkonnostní jádra o taktu 3,78 GHz a opět čtveřice úsporných jader o taktu 2,11 GHz. Grafika je 6jádrová a čipu sekunduje 8 GB RAM. Změnu jsem poznal především v paměti RAM. Jakmile jste na XR zapnuli tři aplikace, první se už vypla. Zároveň se tu a tam stalo, že se systém zahryzával, což bylo poměrně nepříjemné.

Ovšem oba telefony dělí 5 let a nárůst výkonu při běžném používání není až tak znatelný. Jasně, na čipu A17 Pro se aplikace otevírají rychleji a vše je jaksi plynulejší a uhlazenější. Nicméně já jsem běžný uživatel a výkon zas až tak nevyužívám. Nejnáročnější hry, na které mám momentálně čas, jsou Dream League Soccer 2024 a Alto`s Adventure, což jsem si stejně dobře zahrál i na XR. Na jednu stranu lze uznat, že se iPhone XR dá i po téměř 6 letech velmi dobře používat. Ruku na srdce, netrápit mě baterie a Face ID, tak jej ještě rok mám a následně jej vyměním za (očekávaný) iPhone 17 Air/Slim, o němž se šíří všemožné spekulace a který mi přijde velmi zajímavý.

Fotoaparát

Největší změnu a posun kupředu vnímám pravděpodobně u fotoaparátu. iPhone XR s jedním objektivem nefotil špatně. Dokonce zde je i režim Portrét, který je ovšem použitelný pouze na osoby. Ovšem fotoaparát 15 Pro je super. Přiznám se, že jsem zatím moc během dne nefotil, neboť nebylo příliš příležitostí něco zajímavého zachytit. V noci jsem ale vyrazil, neboť jsem byl velmi zvědavý na noční režim, který se objevil u iPhonu 11. Focení s dlouhou expozicí mě velmi baví a nemohu se dočkat, až vyrazím někam mimo „civilizaci“, abych pořídil co nejlepší fotky noční oblohy. Za mě iPhone 15 Pro fotí skvěle a jsem z něj v tomto ohledu nadšený, ovšem nehodlám tvrdit, že je to nejlepší fotomobil. Souboje fotoaparátů mezi vlajkovými loděmi probíhají neustále a každá z nich fotí trochu jinak. Dovolím si říct, že je to možná o osobních preferencích či následné úpravě. Nelze ale iPhonu 15 Pro upřít, že fotku cvaknete a výsledek zpravidla vypadá skvěle.

Výdrž baterie

Nejvíce si ovšem na této obměně cením výdrže baterie. XR jsem nabíjel prakticky neustále a kolikrát jsem měl pocit, že je z něj pevná linka. 15 Pro vezmu ráno z nabíječky a večer mám klidně 40 %, což je oproti předchozím zkušenostem naprostý luxus. Vždy je co zlepšovat a výdrž baterie je často propíraným tématem. V tomto případě se ale pokročilo a větší baterie spolu s úspornějším čipem holt dělá své.

Závěr

Jak uvádím výše, v mých očích zde změny jsou a jsou velmi příjemné. Na druhou stranu musím říct, že jsem se nedočkal žádného vyloženě „WOW efektu“. Jakmile jsem v minulosti měl nějaké nové zařízení, měl jsem potřebu na něj neustále sahat, používat jej a zkoumat. To se mi u iPhone 15 Pro nestalo. Jak jsem již řekl, kdyby mě netrápila baterie a Face ID, s XR bych ještě rok vydržel. Jsou zde věci, které jsou naprosto super (třeba i přechod na USB-C), ovšem prim pro mě momentálně hraje výdrž baterie. Z obměny jsem si „na zadek“ skutečně nesedl a upřímně si nedokážu představit, že bych iPhone měnil každý rok.