Tyto tipy a triky pro Fotky na iPhonu rozhodně musíte znát!

Vytvoření nového alba

Chcete mít vaše fotky přehledně roztříděné? Vytvořte si album – je to jednoduché. Stačí ve Fotkách přejít do sekce Alba, kliknout na plus a vybrat Nové album. Zadejte název a přidejte své oblíbené fotky. Ať už chcete uspořádat svatební fotky, dovolené nebo fotky domácích mazlíčků, s alby to zvládnete hravě.