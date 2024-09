Apple přijde v pondělí s nádherným řemínkem Milanese loop a zřejmě i se třemi barvami Apple Watch Ultra!

Známý leaker Majin Bu na svém oficiálním účtu na sociální síti X zveřejnil sérii fotografií, které ukazují nový Milanese Loop řemínek pro Apple Watch. Ten by měl být patrně určen primárně pro Apple Watch Ultra, ale zřejmě bude k dispozici i pro ostatní modely. Řemínek je na rozdíl od toho předchozího vyroben z titanu a má speciální zapínání, které je pevnější a nehrozí, že by vám hodinky za žádných okolností spadly z ruky. Současná verze řemínku Milanese Loop přitom vsází na ocel a magnetické zapínání. Sám Majin Bu uvádí, že na fotografiích jsou kopie z čínské továrny, a ne originální řemínky. Ty originální od Applu by však měly vypadat velmi podobně s tím, že kopie pochází údajně z továrny, kde se vyrábí originální řemínky pro Apple.

Co je však nejzajímavější je, že jsou řemínky dostupné ve třech barvách, jak můžete vidět v následující galerii. O trojici barev se pak spekuluje právě v souvislosti s Apple Watch Ultra třetí generace a je velmi pravděpodobné, že právě tato trojice barev, kterou vidíte v galerii dorazí v pondělí na Apple Watch Ultra spolu s novými řemínky.