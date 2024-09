iOS 18.1 údajně odhalil vzhled Apple Watch 10! Má to ale háček

Fanouškovským světem Applu v posledních hodinách otřásá údajný únik designu Apple Watch Series 10 skrze jednu z beta verzí iOS 18.1. Upozornil na něj totiž třeba i spolehlivý leaker Majin Bu, podle kterého se sice může, ale taktéž nemusí o nové Apple Watch skutečně jednat. Nicméně někteří jablíčkáři berou únik za hotovou věc a již slaví, že nové hodinky přijdou se supertenkým rámečkem kolem displeje. To je sice docela pravděpodobné, avšak nelze tak usuzovat z údajného úniku, jelikož není pravý – respektive neukazuje to, co si lidé přejí.

Únik je založen konkrétně na grafice Apple Watch v doprovodné aplikaci Watch, na které se hodinky s jedním z ciferníků vykreslují tak, že mají extrémně tenký rámeček kolem displeje. Právě z toho začali mnozí fanoušci usuzovat, že se Applu nepodařilo uhlídat podobu novinky a přes iOS 18.1 ji nechtěně vypustil do světa. Pravda je ale úplně jinde. Na celou zápletku se totiž nyní zaměřili vývojáři spolupracující s portálem 9to5mac, kteří záhy přišli s jednoduchým vysvětlením. V aplikaci Watch se totiž zobrazují těla Apple Watch a ciferníky v nich samostatně a následně se „skládají“ tak, aby výsledná grafika vypadala, že je na hodinkách daný ciferník. A právě tento proces ve výsledku nyní vede k pomyslnému zmatení jablíčkářů. Zdá se totiž, že se v betě obrázky zkrátka jen špatně skládají na sebe a kvůli tomu vzniká iluze supertenkého rámečku. Při bližším zkoumání si navíc lze všimnout, že právě toto špatné skládání má za příčinu to, že na některých místech mají rámečky jinou tloušťku či zakřivení než jinde.

Podtrženo, sečteno – všichni sice doufáme, že příští týden Apple skutečně ukáže bombastické Apple Watch, kterými všem vytře zrak, ale bohužel si na vše budeme muset počkat skutečně až do pondělního večera, kdy se novinky světu ukáží. Do té doby totiž není jisté zhola nic a to ani s přihlédnutím na nejrůznější úniky informací z předešlých týdnů. Apple se totiž nejednou ukázal jako mistr překvapení a zároveň mistr klamání.