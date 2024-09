GoPro Hero13 Black přichází i s mladším sourozencem Hero

Společnost GoPro představila zbrusu novou verzi své akční kamery, která nese označení GoPro Hero13 Black. Společně s ní se však představila také zbrusu nová kamera s jedonduchým názvem Hero. Pojďme začít od té druhé jmenované. Jedná se o jednoduchou akční kameru, která se oficiálně prodává na gopro.com za cenu 199$. Za tuto částku získáte kační kameru s klasickými nožičkami GoPro, díky kterým k ní můžete připojit veškeré GoPro příslušenství.

Kamera má tělo vážící pouhých 86 gramů a přesto je vybavena zadním dotykovým displejem. Oproti klasickému GoPro Hero13 je o 35% menší a o 46% lehčí. Přesto nabízí výdrž baterie až 155 minut při nahrávání v rozlišení full hd. Kamera však zvládá i plnohodnotné 4K při 30 fps a nebo 2,7K při 60 fps. Co se kvality týká, bohužel zatím GoPro nezveřejnilo žádné video natočené tímto modelem, ale díky stabilizaci hypersmooth a 4K by měla být kvalita celkem zajímavá. Pokud tedy hledáte akční kameru za cenu okolo 5000Kč, která má značku kvality, pak je Hero rozhodně zajímavou volbou a troufám si říct, že většině lidem bude bohatě stačit.

GoPro Hero si můžete zakoupit například zde.



GoPro Hero13 Black

Pro GoPro musí být opravdu složité rok co rok vylepšovat to, co většině lidem již pár let bohatě stačí ve verzi, v jaké to již pár let mají doma. Přesto se jim to daří a i letos přichází nová GoPro Hero13 Black. Ta je schopná nahrávat v režimu HLG HDR a pořizovat vše při 10bitech do formátu G-Log. To nejzajímavější co dokáže pro běžné uživatele je pak slow-motion, terý se dokáže dostat až na 400 snímků za vteřinu, doposud bylo maximum 240 fps. Kamera dokáže nahrávat do rozlišení 5,3K při 120 fps, což je kvalita, která jži musí stačit opravdu každému. Nechybí podpora wi-Fi 6 díky čemuž video přenesete o 40% rychleji než u předchozího modelu a to nejzajímavější je, že GoPRo nabízí možnost připojení objektivů HB. Můžete si tka sami vybrat objektivy od Ultra Wide Lens, přes Macro Lens, až po různé Anamorphic lens a podobné šílenosti, které si užijí opravdoví filmaři. Jedinou nevýhodou je, že kamera není komaptibilní s bateriemi z předchozích verzí kamery.

GoPro Hero13 Black si můžete zakoupit například zde.