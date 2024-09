Tento obal promění za 20$ váš iPhone na GameBoy

Společnost Bitmo Lab představila obal na iPhone s názvem GameBaby. Jedná se o obal ideální pro hraní retro her na iPhone. GameBaby se nijak netají tím, že si bere inspiraci z populárního GameBoye. Obal se skládá ze dvou částí s tím, že spodní překrývá nejen zadní, ale i přední část telefonu a najdete na ni řadu tlačítek pro ovládání her. Spodní část pouzdra má fyzická tlačítka podobně, jako to měl GameBoy. Obal není nijak připojený k iPhone, nemusíte jej nabíjet ani nic podobného, funguje jednoduše tím, že tlačítka, která stisknete, fyzicky stisknou virtuální tlačítka na obrazovce. Rozložení tlačítek je podle Bitmo Lab kompatibilní s rozložením tlačítek na Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy a NES, díky čemuž si s ním můžete zahrát více než 7000 her.

Obal je k dispozici pro iPhone 15 Pro Max a bude také kompatibilní s iPhone 16 Pro Max. Velmi pozitivní je cena, která je nyní pouhých 20$, tedy zhruba 550Kč a později se zvedne na 30$. Aktuálně je možné si obal předobjednat s tím, že první kusy dorazí během řijna letošního roku.