Příslušenství a gadgety, které tento školní rok jistě ocení nejen studenti

Městské batohy jsou pro studenty ideálním společníkem. Jejich design je nejen stylový, ale také praktický. Nabízejí dostatek prostoru pro všechny vaše studijní materiály, od učebnic a sešitů až po notebook nebo tablet. Navíc, většina městských batohů má spoustu kapes a přihrádek, díky kterým budete mít všechny své věci přehledně sbalené. Dlouhé dny strávené na cestě mezi domovem a školou mohou být náročné. Městské batohy jsou navrženy tak, aby vám poskytly maximální pohodlí. Polstrované ramenní popruhy a zádový systém rozloží váhu rovnoměrně a zabrání bolestem zad. Městské batohy nejsou určeny jen pro nošení učebnic. Jejich design je natolik univerzální, že je můžete využít i ve volném čase. Ať už se chystáte na výlet, do kina nebo na párty, městský batoh se stane vaším věrným společníkem.

Apple Pencil nebo jiný stylus k iPadu

S Apple Pencil nebo jiným stylusem proměníte svůj iPad v digitální poznámkový blok a plátno. Můžete si dělat poznámky přímo do PDF, psát rovnice, kreslit diagramy nebo si vytvářet vlastní mind mapy. Je to jako mít celý psací stůl s nekonečným množstvím papíru přímo ve svém iPadu. Díky přesnosti stylusu můžete zvýrazňovat důležité pasáže v textech, podtrhávat klíčová slova nebo přidávat komentáře. To vám umožní efektivněji studovat a lépe si zapamatovat informace. Pokud jste kreativní duše, oceníte možnosti, které vám stylus nabízí. Můžete si vyzkoušet různé kreslířské aplikace a vytvořit vlastní umělecká díla. Nebo můžete využít stylus pro editaci fotografií a videí.

