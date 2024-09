PENNY rozdává online kurz první pomoci zdarma, takto jej získáte

Ačkoliv si zcela určitě všichni přejeme, abychom první pomoc nikdy nemuseli nikomu poskytovat, potažmo aby nemusela být poskytnuta nám, čas od času se člověk přeci jen může dostat do situace, kdy je od něj první pomoc potřeba či ji potřebuje on sám. Víte však, jak vlastně správná první pomoc vypadá? Pokud ne, PENNY pro vás má skvělou zprávu. Díky online kurzu vás ji totiž naučí, díky čemuž byste tak měli v případě potřeby vědět, jak se zachovat a jak dost možná někomu zachránit život.

“ Již loni jsme proto poskytli zdarma všem svým 9000 zaměstnancům možnost absolvovat kurz první pomoci v rámci naší akce #Kryjemevamzada. Tím začala naše spolupráce s doktorem záchranné služby Markem Dvořákem. A víte co? Vyplatilo se! Díky tomuto školení již naši zaměstnanci skutečně zachránili lidské životy. Protože v PENNY věříme, že je skutečně důležité znát první pomoc, rozhodli jsme se pro zcela unikátní osvětovou akci, kdy opět ve spolupráci s Markem Dvořákem, poskytneme do 30. 9. kurz první pomoci široké veřejnosti a to zcela ZDARMA. Stačí jít na kryjemevamzada.cz , zadat kód PENNY a spustit kurz (původní cena 299 Kč),“ píše PENNY na svých webovkách. Asi tedy není třeba jakkoliv více zdůrazňovat, že je vědět, jak se v krizových situacích, kdy jde o život, zachovat, opravdu extrémně důležité. A přesně z toho důvodu jsme se rozhodli o akci napsat i my, protože nikdy nevíte, kdy se bude znalost první pomoci, či v horším případě první pomoc jako taková hodit právě vám.

