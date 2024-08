Recenze: Rixon Denny zvukově bohatý přenosný Bluetooth reproduktor do poličky i na cesty

Příležitost vyzkoušet Bluetooth reproduktor Rixon Denny byla mým prvním seznámením s touto značkou. Neměl jsem tedy žádná předběžná očekávání. První, čím si mne získal, byly jeho proporce. Nejde totiž o žádné monstrum, ale produkt, který se snadno vejde takřka kamkoli, tedy například do poličky, pod monitor počítače nebo televizi, do tašky a díky poutku i přiložené karabině jej můžete klidně připnout třeba k popruhu batohu.

Přestože to člověka svádí předpokládat, že malé rozměry budou znamenat také „malý zvuk“, v tomto případě to rozhodně neplatí, což bylo po spárování druhým a zároveň nejpodstatnějším faktorem, jímž jsem byl příjemně překvapen. Stojí za tím schopnosti DSP čipu, který zajišťuje čistý a kvalitní přednes i při větším zatížení.

Ani budete-li si chtít zpříjemnit volné chvíle na pláži, u bazénu či někde v přírodě, nebude to s tímto reproduktorem žádný problém. Váží méně než 1 kg a je prachotěsný i voděodolný. Design se povedl. Výrobek působí moderně, aniž by vnášel do hry nějaké extravagance. Počítat můžete rovněž s nadprůměrnou výdrží baterie, přičemž funkce powerbanky dodá energii vašemu smartphonu, tabletu, případně jinému zařízení. Užitečná je i dostupnost přehrávání z Micro SD karty nebo skrze 3,5mm stereo vstup. Pakliže byste zatoužili po znásobení výkonu a prostorovějším podání, nechybí zde možnost propojení dvou kusů pomocí technologie Rixon Twinstream. To vypadá dost slibně. Pojďme společně odklopit víko, nahlédnout dovnitř a prozkoumat, co Rixon Denny dokáže.

Co k vám doputuje s Rixon Denny

V balení, jež otevřete odstraněním přelepek vespod a nadzvednutím víka, spatříte kromě dvou krajnic poskytujících ochranu při transportu samotný reproduktor zabalený do bílého sáčku a malou krabičku s příslušenstvím. Uvnitř té narazíte na vícejazyčnou dokumentaci, včetně její české varianty, černou kovovou karabinu, metrové USB-C na USB-A a audio kabel se dvěma 3,5mm stereo jacky o délce 60 cm. Stačí tedy Rixon Denny někam umístit, případně mu poskytnout přístup k doplnění energie a po spárování jste připraveni začít si naplno užívat jeho zvukové schopnosti.

Fyzické vlastnosti

Černý Rixon Denny, jež se směrem vzad tvarově mírně zužuje, má pěkné zkosené linie a zaoblené hrany. Zatímco zepředu, kde na sebe upozorní logo, k vám proudí střední a vysoké frekvence, po bocích vyzařují nižší středy a basy. Všechny ovládací prvky výrobce situoval nahoru, kde jsou dobře po ruce. Moderní vzhled podtrhuje decentní podsvícení lemující obvod reproduktoru u přechodu k okrajům, kde společně se středovou částí vzadu z textilie, která chrání většinu povrchu, vystupuje odolný plast. Veškerá konektorová výbava se nachází pod gumovou krytkou taktéž na zadní straně. Konkrétně jsou to USB-C pro doplnění energie samotného zařízení, USB-A pro potřeby dobíjení telefonu, 3,5mm jack pro připojení jakéhokoli externího zdroje zvuku a slot pro Micro SD karty. Stabilitu pak Rixon Denny dodává dvojice protiskluzových a antivibračních plošek vespod.

Ovládání a funkce Rixon Denny

K provádění všech operací máte k dispozici sadu 5 tlačítek umístěných na horní straně. První z nich (zleva) je určeno při krátkém přidržení pro zapnutí nebo vypnutí, zatímco delším vstoupíte do režimu párování, o čemž informuje také podsvícení, a to rychlým modrým blikáním. Kliknutím na hned vedle umístěný prvek se symbolem „-“ reproduktor postupně ztlumíte a setrvá-li váš prst na tomto místě déle přejdete tak k předchozí skladbě v pořadí.

Klepnutí na tlačítko Play je kromě započetí či pozastavení přehrávání přiřazeno rovněž přijmutí a ukončení hovoru při hlasitém odposlechu, přičemž pokud jej v rámci telefonování zmáčknete dlouze, dojde podle aktuální situace k odmítnutí hovoru, respektive k opětovnému vytočení posledního volaného čísla.

Následující „+“ pracuje obdobně jako „-“, jen v opačném směru. Jeho pomocí tedy zvýšíte hlasitost nebo přeskočíte k následujícímu tracku. Pakliže z nějakého důvodu budete chtít přerušit spojení s aktuálně spárovaným Bluetooth zařízením, stačí k tomu současně stisknout „+ a „-“.

Poslední v pořadí je tlačítko ekvalizéru reprezentované dvěma spojenými kruhy – jedním s čárkou uvnitř a druhým, kde směřuje vně. To naznačuje, pro jaký účel jde využít dvojici presetů, jež se pod ním skrývají, s označením INDOOR (pro poslech v interiéru) a OUTDOOR (pro konzumaci obsahu mimo něj – venku). Výchozím je přitom první z nich vyznačující se plnými basy, zatímco druhý v nižším spektru není tak bohatý, ovšem zachovává si čistotu projevu a zároveň upřednostňuje delší dobu provozu na jedno nabití.

Šikovné jsou též některé další funkce. Třeba přepnutí k přehrávání z paměťové karty po jejím zasunutí bez potřeby jakéhokoli nastavování, což se stane i v případě, kdy dáte do vstupu audio kabel. Opětovné navázání Bluetooth spojení proběhne hladce a prakticky okamžitě poté, co vytáhnete médium či 3,5mm jack. Po zapnutí se Rixon Denny svižně a automaticky připojí k poslednímu používanému zařízení. Zapamatovat si jich dokáže až 8.

Základní technické údaje

Rixon Denny se může pochlubit výkonem 40 W. Frekvenční odezvu výrobce udává v rozmezí 110 Hz až 20 kHz. Zvukový zážitek zprostředkovávají měniče o rozměrech 44 x 80 mm s impedancí 4 Ω. Bezdrátovou komunikaci pak zajišťuje Bluetooth ve verzi 5.3 s podporou A2DPV1.2, AVRCPV1.4, HPV1.6 a HSPV1.2, přičemž pracovní vzdálenost činí 10 m. Energii reproduktoru dodává 7.2V Lithium-iontová baterie s kapacitou 3450 mAh, která po vybití dosáhne maxima za 4 hodiny poskytujíc v závislosti na hlasitosti a typu obsahu až 20 hodin přehrávání. Jak již zaznělo úvodem, s proporcemi 88,5 mm na výšku, 29,9 do hloubky a 241,5 mm šířky při hmotnosti 930 g produkt příliš místa nezabere ani se nepronese. Stupeň krytí IP67 znamená prachotěsnost a chrání před nepřízní počasí, nehodami při polití i proti ponoření do vody do hloubky 1 m po dobu 30 minut. Můžete jej tedy bez obav vzít s sebou takřka kamkoli vás napadne.

Osobní dojmy a hodnocení

Čím Rixon Denny boduje? Z mého pohledu jednoznačně čistým zvukem s poměrně hutnými basy, které na zařízení své cenové kategorie a s přihlédnutím k rozměrům působí nebývale bohatě. DSP čip zde opravdu nečekaně kouzlí. Výkon se mi v interiéru jevil naprosto dostatečný a ve venkovním prostředí se nijak výrazně neztrácel, pročež neorganizujete-li obří párty, bude vám na výletě, u grilování nebo při práci na zahradě dělat dobrého společníka. Věřím, že někteří uživatelé by uvítali dostupnost mobilní aplikace, s níž by mohli mít přístup k detailnějším nastavením. Mně osobně nakonec až tak nechyběla. Ekvalizér, který je součástí Spotify společně s předvolbami pro Hudbu v iOS, mi docela vystačily. Se zvukem jsem byl natolik spokojen, že jsem k úpravám sáhl prakticky jen při přechodu od oblíbených interpretů k podcastům.

Při využití tónového generátoru se reproduktor začal významněji prosazovat už při 44 Hz, což jsem samozřejmě vnímal pozitivně. Párkrát jsem narazil na zbytečně hlasité zvukové oznámení při změně zdroje poslechu a postrádal nějaký způsob vypnutí LED podsvícení. Jak demonstrují následující snímky, barvy za dne i v přítmí vyznívají pěkně a intenzita jejich záření není nějak neúměrně vysoká, přesto by se minimálně v noci možnost deaktivace docela hodila.

Naopak za příjemný aspekt považuji to, že povrch není příliš náchylný k ulpívání otisků. Dobíjení s 10W adaptérem Apple trvalo jen o něco málo déle než slibované 4 hodiny. Kromě testování limitů a poslechu různých skladeb napříč žánry, včetně mluveného slova při usínání, jsem reproduktor používal ke zpestření nálady při práci, kdy vybuzení nepřesáhlo 40 %, a i to se mi jevilo za těchto podmínek dostačujícím. V menších místnostech tak nejspíš nehrozí, že byste museli hnát zesilovač k maximu, ovšem ani tehdy nijak citelně nekreslí a projev se nestává méně čitelným. Při takovém využití se lze dostat i za hranici 20 hodin výdrže.

Pokud jde o reálný dosah, při ověřování uvnitř nenastal vyjma nejvzdálenějšího koutu koupelny problém ani přes patro a několikery dveře. V otevřeném prostoru jsem se pohyboval bez výpadku zhruba do vzdálenosti 50 m, pročež se v běžných situacích, kdy si budete chtít odskočit pro něco k pití nebo otevřít dveře příchozím hostům, nemusíte obávat přerušení. Hledáte-li Bluetooth reproduktor skromných rozměrů za dostupnou cenu, jehož zvukové vlastnosti budou působit jako by náležely mnohem většímu zařízení, pak tento kousek rozhodně stojí za zvážení.

Cena

Rixon Denny aktuálně pořídíte za 2 190 Kč. Obdaří vás bohatým zvukem i pěkným vzhledem, který tak snadno zapadne do interiéru, ale zároveň vás díky snadné přenositelnosti potěší kamkoli se vydáte – na cestách, při výletech i chvílích odpočinku na zahradě.

