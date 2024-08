iOS 18: Aktualizace, která se nás Evropanů tak nějak netýká

Pokud vám v posledních letech vadilo, že některé funkce nebo služby od Applu nejsou dostupné v ČR, pak budete z příchodu iOS 18 na váš iPhone vyložené zklamaní. I přesto, že Apple z pochopitelných důvodů zcela vynechal na Apple.cz prezentaci Apple Intelligence, která je tou největší novinkou v rámci iOS 18, musel k prezentaci novinek přidat rovnou 17 hvězdiček, u kterých upozorňuje na to, že daná funkce bude dostupná pouze v angličtině, USA, Japonsku a nebo za splnění jiných podmínek. Vzhledem k tomu, že Apple prezentuje na Apple.cz u iOS 18 celkem 35 novinek, je u 17 z nich poznámka o tom, že jsou dostupné buď jen v angličtině nebo jen za určitých podmínek a pro někoho, celkem hodně.

Apple jednoznačně věnoval drtivou část času, energie a financí na vývoj iOS 18 do Apple Intelligence a na zbytek tak nějak nezbyl prostor. Hlavní problém to je pro všechny, kterých se AI od Applu nijak netýká, přesně jako nás. Poté, co jsme dodnes nezískali podporu pro satelitní SOS volání, i když v okolních státech je k dispozici, nemáme možnost používat Siri v češtině nebo si koupit hloupý HomePod mini, který stejně většina lidí používá jen na ovládání domácnosti nebo přehrávání hudby, tak přichází doposud nejtvrdší rána ze strany Applu, kdy v podstatě nic zajímavého z iOS 18 kromě možnosti změnit si vzhled systému pomocí barevných schémat není k dispozici.

Fotogalerie iOS 18 21 iOS 18 39 iOS 18 38 iOS 18 37 iOS 18 36 iOS 18 35 iOS 18 34 iOS 18 33 iOS 18 32 iOS 18 23 iOS 18 24 iOS 18 25 iOS 18 26 iOS 18 27 iOS 18 29 iOS 18 30 iOS 18 31 iOS 18 22 iOS 18 20 iOS 18 19 iOS 18 18 iOS 18 17 iOS 18 16 iOS 18 15 iOS 18 7 iOS 18 8 iOS 18 9 iOS 18 10 iOS 18 11 iOS 18 12 iOS 18 13 iOS 18 14 iOS 18 6 iOS 18 5 iOS 18 4 iOS 18 3 iOS 18 2 iOS 18 1 Vstoupit do galerie

Samozřejmě by někdo mohl namítnout, že za toto nemůže Apple, ale EU, ovšem na druhou stranu, když nemáme dodnes českou Siri a Apple Intelligence není v jiném jazyce než v angličtině, nevěřím, že, by ji Apple do Evropy přinesl a nabídl by ji v češtině, bez které skutečně nemá žádný význam. Tentokrát totiž již nejde jen o to, zda umíte nebo neumíte anglicky nebo jak dobře umíte anglicky, ale o to, že musíte mít všechny maily, zprávy, poznámky a veškerá data ve svém telefonu v angličtině, jinak máte zkrátka smůlu. Co je vina EU a nikoho jiného, je absence zrcadlení iOS zařízení na macOS, které Apple do Evropy nepřinese kvůli tomu, že by tím dle jeho slov porušil zákony a nařízení EU.

Apple se bohužel čím dál tím víc uzavírá před naším trhem a nám jako uživatelům může být srdečně jedno, zda za to může Apple nebo EU. Bohužel funkce, které jsou skutečně zajímavé zde dostupné nejsou a hned tak nebudou a znovu připomínám, netýká se to jen iOS 18, ale také řady věcí, na které čekáme dlouhé roky.