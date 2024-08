Apple vás nechce svou AI ve fotkách klamat, takto tomu zamezí

Jednou z nejzajímavějších součástí systému Apple Intelligence, který dorazí coby součást iOS 18 (avšak bohužel minimálně zprvu ne do České republiky), je bezesporu funkce Clean Up, který umožňuje editaci fotek za pomocí AI nástrojů. To jinými slovy znamená, že skrze ní lze například z fotek odstraňovat předměty, zamazávat obličeje zakroužkováním či fotky upravovat i jinými možnostmi – byť bez možnosti přidání předmětů či jiných typově podobných modifikací. Jak se však nyní ukázalo, Apple si je vědom toho, že tato skvělá funkce může představovat i určité riziko ve formě klamání uživatelů upravenými fotkami. Do iOS 18.1 proto přidává prvek, který by měl této věci zamezit.

Konkrétně v detailech fotky, které si zobrazíte skrze ikonu (i) (tedy „i“ v kroužku) se bude po její úpravě pomocí Clean Up zobrazovat informace „Upraveno pomocí Clean Up“, díky čemuž tak budete vědět, že byla fotka pomocí umělé inteligence modifikována. Apple tedy přistoupil na podobnou hru, kterou již nějakou dobu hraje u fotek upravených skrze AI Samsung. Ten na ně konkrétně přidává malou ikonku, která má uživatele upozornit, že do daného snímku promluvila právě umělá inteligence. Ze strany Applu se tedy rozhodně jedná o užitečnou věc, která může celkový pohled na AI a její využívání udržet v pozitivní rovině. Přeci jen, pokud by fotky nebyly jakkoliv rozpoznatelné po AI úpravě, mohlo by ke klamání uživatelů skrze ně skutečně ve velkém docházet.