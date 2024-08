Apple nečekaně oznámil změnu na pozici finančního ředitele

Apple dnes v noci naprosto nečekaně oznámil, že finanční ředitel Luca Maestri opustí svou funkci k 1. lednu 2025. Maestri bude nadále řídit týmy podnikových služeb, včetně informačních systémů a technologií, informační bezpečnosti a nemovitostí a vývoje, a bude podléhat generálnímu řediteli společnosti Apple Timu Cookovi. V rámci plánovaného nástupnictví se Kevan Parekh, viceprezident společnosti Apple pro finanční plánování a analýzu, stane finančním ředitelem a připojí se k výkonnému týmu.

„Luca byl mimořádným partnerem při dlouhodobém řízení společnosti Apple. Měl zásadní podíl na zlepšování a řízení finančních výsledků společnosti, na spolupráci s akcionáři a na zavádění finanční disciplíny ve všech částech společnosti Apple. Máme to štěstí, že budeme i nadále těžit z jeho vůdčích schopností a rozhledu, které byly charakteristickým rysem jeho působení ve společnosti,“ řekl Tim Cook, generální ředitel společnosti Apple.

„Kevan byl více než deset let nepostradatelným členem finančního týmu společnosti Apple a firmě rozumí zevnitř i zvenčí. Jeho bystrý intelekt, moudrý úsudek a finanční brilantnost z něj dělají ideální volbu na pozici příštího finančního ředitele společnosti Apple.“

Během svého působení ve funkci finančního ředitele Maestri umožnil zásadní investice a uplatňoval pevnou finanční disciplínu, což společně pomohlo společnosti více než zdvojnásobit tržby, přičemž tržby za služby vzrostly více než pětkrát.

„Je pro mě největší ctí v mém profesním životě sloužit nejinovativnější a nejobdivovanější společnosti na světě a pracovat po boku tak inspirativního lídra, jakým je Tim Cook,“ řekl Maestri. „Těším se na další etapu svého působení ve společnosti Apple a Kevanovi nesmírně důvěřuji, když se připravuje na převzetí otěží ve funkci finančního ředitele. Je skutečně výjimečný, má hlubokou lásku ke společnosti Apple a jejímu poslání a ztělesňuje vůdčí schopnosti, úsudek a hodnoty, které jsou pro tuto funkci tak důležité.“

Parekh pracuje ve společnosti Apple již 11 let a v současné době vede oddělení finančního plánování a analýzy, G&A a financování benefitů, vztahů s investory a průzkumu trhu. Předtím Parekh vedl celosvětové financování prodeje, maloobchodu a marketingu. Na začátku svého působení vedl finanční podporu týmů produktového marketingu, internetového prodeje a služeb a inženýrství společnosti Apple.

Před nástupem do společnosti Apple zastával Parekh různé vedoucí pozice ve společnostech Thomson Reuters a General Motors, kde měl rovněž rozsáhlé globální zkušenosti. Parekh je elektroinženýr s bakalářským titulem z University of Michigan a titulem MBA z University of Chicago.