Apple 1 ze stolu Steva Jobse se prodal za více jak 7 milionů korun

Počítač Apple 1, který vlastnil první aplikační inžený společnosti Apple Dana Redington se prodal za 315 914$. Počítač má celkem zajímavý příběh. Když se v roce 1978 stěhoval Apple do nových kanceláří, byla na stole Wozniaka a Jobse kupa věcí, které mají být vyřazeny a společnost je nebude převážet do nového sídla. Se svolením obou si Redington vybral pár věcí, které se mu mohou ještě hodit a ty si odnesl domů. O 46 let později se tyto věci staly součástí aukce v aukčním domě RR Auctions a Apple 1 vynesl v přepočtu na koruny přes 7 milionů korun.

Počítač byl v aukci také spolu s počítačem Apple Lisa-1 spolu s originálními disky Twiggy, který se prodal za 81 251$ a také s podpesaným šekem od Steva Jobse z roku 1976, jenž se vydražil za 66 844$. Nechyběly ani tři polaroidové fotografie prototypu Apple-1, které se prodaly za 54 904$.