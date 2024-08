Recenze Bose Ultra Open Earbuds: Skvělá sluchátka s nevšedním designem

Značka Bose má ve světě sluchátek poměrně slušné renomé. Vždy se pyšnila skvělým zvukem a slušnými basy. Značka jde ale s dobou a nebojí se experimentovat. Bezdrátová sluchátka Bose Ultra Open Earbuds jsou toho zářným důkazem. Jde o naprosto odlišná sluchátka, která ne každý pochopí. Jestliže ale hledáte jejich přednosti, nepustí vás. Pojďme se na ně podívat.

Obsah balení a design

O balení netřeba nějak dlouze hovořit. Kromě sluchátek vám dorazí nabíjecí kabel a manuál, který se vám bude zprvu velmi hodit. Nyní si pojďme popovídat o designu, neboť ten uživatele rozdělí asi nejvíce. Sluchátka mají otevřený design a nasazují se za pomoci manžety obklopující ušní boltec. Posloucháte tedy hudbu, ale máte rovněž dokonalý přehled o dění okolo. V tomto kontextu výrobce vychvaluje svou patentovanou funkci OpenAudio, jež hovoří o kombinaci skvělého zvuku za perfektního vnímání světa kolem vás. Bose Ultra Open Earbuds využívají k přenosu zvuku metodu vedení vzduchem, což je oproti kostnímu vedení (co se zvuku týče) kvalitnější a jemnější.

Na každý pád právě díky této unikátní konstrukci využijete přibalený manuál. Tem vám totiž vysvětlí, jak se sluchátka vlastně nasazují. Podrobnější vysvětlení máte i v aplikaci, ale o ní až později. Něco takového jste u bezdrátových sluchátek zřejmě nezažili a bude chvíli trvat, než si na nošení tohoto příslušenství zvyknete. Na sluchátkách rovněž naleznete tlačítka, která poslouží k příjímání hovorů, přepínání skladeb a změně hudebních režimů. Díky aplikaci můžete tlačítka programovat.

Technické specifikace

Nyní se pojďme mrknout, co sluchátka nabízejí po technické stránce. Jde o bezdrátová sluchátka Bose Ultra Open Earbuds podporující Bluetooth 5.3, které přináší stabilnější a úspornější připojení. Velmi slušná je výdrž na jedno nabití, která činí 7,5 hodiny. V krabičce si pak nesete dalších 19,5 hodiny. Kromě již zmíněné technologie OpenAudio lákají sluchátka i na Bose Immersive Audio. Tato technologie se stará, aby byl zvuk čistší a bohatší, přičemž zvukové podání se bude přizpůsobovat pohybům vaší hlavy. Jedná se o tzv. „pohlcující zvuk“, o něm ale až později. Počítat rovněž můžete s odolností IPX4. Nabíjí se pomoci USB-C konektoru.

Párování a aplikace

Párování je velmi jednoduché. Stačí otevřít krabičku, stisknout tlačítko na krabičce a v aplikaci Bose, kterou zdarma stáhnete v App Store, vyhledat ona sluchátka. Po úspěšném spárování dostanete v aplikaci školení, kterak sluchátka správně nosit a kalibrovat. To se opravdu hodí a za sebe musím říct, že jsem si toto proškolování prošel hned dvakrát. V aplikaci uvidíte aktuální samozřejmě aktuální stav baterie. Je ale možné dělat celou řadu dalších věcí. Jak již bylo řečeno, lze přepínat režimy, programovat tlačítka, ale také zde naleznete ekvalizér, v němž je možné upravovat výšky, basy a středy. Ekvalizér funguje a rozdíly v nastavení poznáte. Se zvukem jako takovým lze tedy do jisté míry kouzlit. Aplikace tedy není jen nějaká „obtíž navíc“, nýbrž ji budete skutečně využívat. Dobrou zprávou pak je, že je v češtině.

Vlastní používání

Nyní se pojďme především rozebrat, jak sluchátka hrají. Protože jakmile sluchátka uvidíte, zřejmě se vám do hlavy vkrade spousta otázek. Dlouhé roky používám sluchátka Jabra Elite 85t, které bych popsal jako kus (dnes už) ze střední třídy, který má velmi slušné basy a obstojné ANC. Bose Ultra Open Earbuds jdou úplně jinou cestou a výrobce u tohoto modelu chce, abyste měli přehled o okolí. Něž se pustím do samotného hodnocení zvuku, musím říct, že jde o nejlepší sluchátka na sport, jaké jsem kdy zkusil. Na uchu drží pevně a nevím, co byste museli udělat, aby vám vypadla. Přežily běh, fotbal i basketbal. Na boltci zkrátka drží jak přibyté.

Popsat zvukový projev je velmi složitou disciplínou. Pokud si znovu uvědomíte, jaká je konstrukce sluchátek, je zvuk za určitých okolností překvapivě dobrý. Sousloví „za určitých okolností“ bych si dovolil podtrhnout. Sluchátka jsem testoval skutečně poctivě a snažil se je využít i třeba v hromadné dopravě. K mému nemilému překvapení jsem skladby v trolejbuse (šlo o starý rozklepaný vrak) vůbec neslyšel, což zamrzelo. Pokud ale jste v klidnějším prostředí, u silnice, v posilovně či v parku, je zvuk naprosto v pořádku. Užijete si až překvapivě dynamický zvuk i se slušnými basy. Budu se opakovat, jde o skutečně velké překvapení. Jakmile si sluchátka vezmete do ruky a prozkoumáte je, budete si nad kvalitou „vzduchem přenášeného zvuku“, jak technologii označuje Bose, lámat hlavu.

Výše jsem zmínil, že sluchátka nabízejí režimy hudby. V aplikaci můžete přepnout na režim nesoucí název „Pohlcující zvuk“. Ten se dá rozdělit na pohybový a statický. Navolíte-li pohybový, dostanete pocit koncertu, kdy vás obklopuje jakási ozvěna a iluze rozpínajícího se zvuku. Daleko zajímavější je ovšem statický režim. Zvuk s umístí v prostoru tam, kam se zrovna díváte. Jakmile se pohnete, zvuk zůstává na tom samém místě, a postupně se posune zase před vás. Když zavřete oči a začnete se pomalu otáčet, máte v tichém prostředí skutečně pocit, že kousek od vás je onen zpěvák. Jde o skvělou ukázku technologie, ze které mi šel při prvním poslechu mráz po zádech. Těžko se to popisuje a je třeba to zažít. A ideálně skutečně v tichém prostředí.

Sluchátka Bose Ultra Open Earbuds mají jednu velkou nevýhodu. A tou je cena. Jejich cenovka je 9 tisíc korun, což je skutečně dost. Nicméně jde o naprosto originální kousek se skvělými technologiemi, za něž je holt třeba zaplatit. Jestliže hledáte dokonalá sluchátka na sport a jste technologický nadšenec, neváhejte ani sekundu. Jakmile ale chcete za své peníze skvělý poslech, dynamické basy a ANC, zřejmě se porozhlédnete jinde. Jde zkrátka a dobře o specifický produkt pro určitou skupinu lidí.

Resumé

Závěrem lze říct toliko, že se jedná o velmi originální sluchátka užívající originální technologie. Plusem je poměrně vysoká výdrž baterie, nevšedni technologie a skvělé uzpůsobení pro sport. Mínusem je horší kvalita poslechu v rušnějším prostředí a pro většinu cenovka. Bose Ultra Open Earbuds můžete mít za 8999 korun.

Slevový kód

Pro naše čtenáře je tady speciální sleva. Po zadání kódu lsabose získáte 15% slevu. Výsledná cena sluchátek tedy bude 7641 korun.

Bose Ultra Open Earbuds můžete koupit zde