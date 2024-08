Mafia: The Old Country – Vše, co zatím víme o zbrusu novém pokračování legendární Mafie

Mafia: The Old Country – tak přesně takto se bude jmenovat čerstvě oznámená hra z oblíbeného mafiánského universa Mafia, které oživil před takřka 22 lety tým kolem Dana Vávry. Mnoho detailů sice o hře zatím nevíme, nicméně i to málo, co je k dispozici, se sluší shrnout.

Z české tiskové zprávy se zdá, že se bude u nás nová Mafia prodávat pod názvem Mafia: Domovina a nikoliv pod anglickým Mafia: The Old Country. Respektive, alespoň takto je prequel Mafia označován v tiskové zprávě studia a bylo by docela zvláštní, kdyby byla hra poté, co je prezentována takto, nakonec vstoupila na český trh jako The Old Country. Ve výsledku je to však stejně úplně jedno.

Co se týče příběhu, o tom sice zatím prakticky nic nevíme, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o prequel, budeme velmi pravděpodobně svědky vzestupu Dona Salieriho, který byl kmotrem v prvním dílu této herní série a který pocházel právě ze Sicílie. „Objevte počátky organizovaného zločinu ve hře Mafia: Domovina. Ta vypráví drsný příběh zasazený do nemilosrdného gangsterského podsvětí Sicílie na počátku 20. století. Hra vyjde v roce 2025,“ dozvídáme se pak od tvůrců z oficiální tiskové zprávy. V té jsou taktéž k dispozici screenshoty, které si můžete prohlédnout níže.

Pro české hráče je pak možná nejdůležitější a zároveň nejlepší zprávou celého oznámení to, že hra nabídne české titulky i dabing. Potvrzují to minimálně data z herních obchodů Xbox či PlayStation, ve kterých svítí u češtiny jak u dabingu, tak titulků zelené fajfky.

Nutno dodat, že oznámení hry není vlastně tak úplně neočekávanou záležitostí. Vývojáři stojící za Mafií totiž již při oslavách 20. výročí 1. dílu oznámili, že začínají pracovat na novém projektu, přičemž v průběhu letoška spekulace o jeho blížícím se oznámení výrazně zesílily. Nyní se pak tyto spekulace bezezbytku naplnily a to včetně zasazení – o Sicílii a časovém zasazení před všechny díly totiž leakeři hovořili poměrně často. Snad se tedy dočkáme vskutku strhující podívané a hratelnosti, o čemž bychom se mohli ostatně přesvědčit částečně už letos v prosinci, kdy chtějí vývojáři ukázat více.