5 věcí, které na home office určitě oceníte

Již řadu let se napříč všemi možnými obory rozmáhá fenomén home office. Nahrává mu řada faktorů počínaje nižšími náklady ze strany zaměstnavatele a konče neustále se zlepšujícími technologiemi i kvalitou internetového připojení. Mohlo by se zdát, že si všichni při home office vystačíme s málem. Pravda je ale taková, že pokud se vybavíme těmi správnými vychytávkami, bude naše práce z domova o poznání efektivnější i příjemnější. Co při práci na home office rozhodně oceníte? Mohlo by vás zajímat Jak si při práci na Macu zachovat zdravá záda i zdravý zrak Mac Amaya Tomanová 15. 7. 2024 Home office se stal pro mnohé z nás neodmyslitelnou součástí pracovního života. Ať už pracujete na volné noze nebo jste zaměstnanci velké korporace, dobře vybavené pracovní prostředí je klíčem k úspěchu. Pohodlné a ergonomické pracoviště nejen zvyšuje produktivitu, ale také snižuje riziko zdravotních potíží spojených s dlouhým sezením u počítače. Pojďme se společně podívat na pět nezbytností, které by neměly chybět ve vaší domácí kanceláři. Přídavný monitor Druhý monitor je jako mít dveře do další místnosti v počítači. Zvýší váš přehled o otevřených aplikacích, usnadní multitasking a ušetří vám spoustu času stráveného přepínáním mezi okny. Vybírejte monitor s dostatečně velkou úhlopříčkou a rozlišením, aby vám vyhovoval jak na práci, tak na případnou zábavu. Malý přídavný monitor můžete díky funkci Sidecar udělat i z vašeho iPadu, v tomto případě ale počítejte s jistými omezenými možnostmi. Mohlo by vás zajímat S těmito Macy a iPady vám bude fungovat Sidecar z macOS Catalina Vše o Apple Jiří Filip 8. 10. 2019

Vhodné osvětlení Správné osvětlení je pro práci s počítačem klíčové. Vyhněte se příliš ostrému světlu, které může unavovat oči. Ideální je kombinace přirozeného světla z okna a umělého světla, například stolní lampy s nastavitelnou intenzitou. Dbejte také na to, aby světlo nesvítilo přímo do monitoru a nezpůsobovalo odlesky. Vytvoření příjemného a funkčního pracovního prostředí doma není jen otázkou estetiky, ale také produktivity a zdraví. Ideální je chytré osvětlení, které si můžete do velké míry přizpůsobit. Vášniví hráči nebo milovníci filmů a seriálů zase zajisté ocení barevné LED panely, které přizpůsobí barvu a rytmus osvětlení tomu, co se právě odehrává na monitoru. Fotogalerie #4 Philips Hue White Ambience Aurelle 4 Hue_WCA-GU10-carousel-EBP_01 046677574208-92900308930101-Hue_WCA-Lucca-PUP_07 philips-hue-tap-dial-switch-lifestyle philips-hue-xamento-m-ceiling-lamp-black-lifestyle Vstoupit do galerie Osvětlení pro domov i kancelář zakoupíte například zde.