Lamborghini Temerario: Nejdražší příslušenství k vašim Apple Watch právě přichází

Lamborghini konečně představilo očekávaného nástupce Huracánu, který nese jméno Temerarion. O pohon tohoto supersportu se stará V8 s podporou elektrického motoru a oproti Huracánu nabízí spoustu vychytávek jako například vyšší rychlost, lepší zrychlení nebo možnost jezdit pouze na elektrickou energii. K dispozici bude jak klasická verze, tak i otevřený spyder. O to, aby vás vůz katapultoval z 0 na 100 km/h za 2,7 vteřiny se stará V8 a trojice elektromotorů, dohromady s výkonem 920 koní a točivým momentem 730 Nm. Vůz by se navíc měl chovat jako dokonalá atmosféra a to přesto, že má dvojici turb.

Zatím co dva elektromotory jsou umístěny na předních kolech, třetí je pak umístěn mezi motorem a převodovkou a díky točivému momentu 300 Nm pokrývá moment mezi tím, kdy se roztočí turba. Výkon je tak k dispozici okamžitě a onen motor dokáže pokrýt turbo díru, kterou se klasické automobilky jako je například BMW snaží pokrývat třetím turbem točícím se v menších otáčkách.

Co je však zajímavé z pohledu LsA, je to, že Lamborgini Temerarion může být bezesporu tím nejdražším doplňkem vašich Apple Watch. Vůz je totiž vybaven velmi sofistikovanou telemetrií, která dokáže zachytit data na 150 uložených okruzích a když k vozu připojíte Apple Watch pomocí příslušené aplikace, zaznamená telemetrie mimo jiné také tep řidiče. Ten se pak automaticky zobrazí jako součást všech telemetrických dat a to včetně záznamu z jízdy, který Lamborghini pořídí na trojici kamer. Nyní tedy již můžete zapomenout na Garmin Marq Driver připojené k BMW Laptimer a GoPro tak, jak jsem podobnou telemetrii dělal já na Red Bull Ringu. Tohle je zkrátka mnohem sofistikovanější, ale také mnohem dražší řešení přímo od Lamborgini, které si samozřejmě za telemetrii nebo trojici kamer s názvem Lamborgini Vision Unit nechá zaplatit navíc. Cena vozu zatím nebyla zveřejněna, ale k dispozici má být vůz již v roce 2025.