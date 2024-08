DualSense Edge: Dávejte si pozor na to, co si kupujete …

Razím ten názor, že pokud si kupuju něco, k čemu do budoucna potřebuju příslušenství, je vždy lepší si to koupit od renomované značky. Jen těžko se vám stane, že Philips přestane najednou vyrábět náhradní hlavice na své kartáčky Sonicare nebo, že do Nespressa najednou nebudete mít možnost koupit kapsle s kávou. Když vyšel DualSense Edge jako prémiový ovladač od Sony k PS5, neváhal jsem a sáhl jsme po něm. Sice je čtyřikrát dražší než ten stadardní, ale kromě několika vychytávek navíc oproti normálnímu ovladači má také vyměnitelné stick moduly, které Sony nabízí za 25€ jako náhradní příslušenství.

Vzhledem k tomu, že DualSense trpí na takzvaný problém s driftováním, kdy vám po určité době začne páčka ovladače dělat ve hrách pohyb bez toho, aniž byste se ji dotkli, zdálo se mi rozumnější mít prémiový ovladač a jednou za nějaký ten čas vyměnit páčku za 25€, než měnit vždy nový ovladač, který stojí zhruba 60€. Když mi po zhruba roce odešla páčka na DualSense Edge, šel jsem klasicky na internet s tím, že si objednám novou. K mému překvapení jsem zjistil, že páčka se sice prodává oficiálně za 25€, ale velká většina prodejců za ni chce 40€. To už je cena blížící se ceně klasického ovladače, ale čert to vem.

Bohužel, žádný prodejce v ČR/SR ji nemá skladem a to ani ti největší. Naštěstí nemám problém objednávat zboží ke kamarádce do Rakouska a často objednávám z USA z Amazonu a tak jsme šel nejprve na Amazon a zjistil, že páčku nemají ani tam. Zbývala tedy ona rakouská kamarádka, ke které mohu objednat přímo z oficiálního eshopu Sony, kde mají navíc páčku za oněch 25€. Bohužel však nemají. Již několik měsíců není páčka k dispozici nikde na světě a pokud ji někdo má doma, chce za ni na eBay částky, ze kterých zalapete po dechu. Až vám tedy někdo příště bude slibovat, že největší výhodou jeho produktu je fakt, že si u něj snadno vyměníte díly, které trpí na problémy, tak si dejte velmi dobrý pozor na to, kdo to je a co vám slibuje. Já jsem se již poučil a vím, že ani společnost jako je Sony nemusí nabízet příslušenství ke svým novým, teprve zhruba rok starým produktům a vy tak můžete mít doma ovladač za 200€ na poličce a dívat se, jak se na něj práší, zatím co budete muset za 60€ koupit nový, obyčejný ovladač.