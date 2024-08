Apple stále uvažuje nad 32″ iMac Pro

Apple stále pracuje na novém, větším iMacu s více než 30″ displejem, ovšem datum uvedení na trh je stále velkým otazníkem. Když v roce 2022 přestal Apple prodávat iMac Pro a klasický iMac s 27″ displejem, přestal v podstatě prodávat profesionální All-in-one řešení. Na trhu zůstal pouze klasický iMac, který nabízí 24″ displej. Ten má sice aktuálně čip M3 a nejedná se rozhodně o špatný stroj, ale zejména kvůli velikosti displeje je tak trochu limitován, co se profesionálního použití týká. Již pár let se však šušká o tom, že Apple připravuje nový profesionální iMac, který by měl nabídnout více jak 30″ displej, s největší pravděpodobností by se mělo jednat o 32″ displej podobný Pro Display XDR.

Fotogalerie M3 iMac 39 M3 iMac 40 M3 iMac 41 M3 iMac 42 M3 iMac 43 M3 iMac 44 M3 iMac 45 M3 iMac 46 M3 iMac 47 M3 iMac 48 M3 iMac 49 M3 iMac 50 M3 iMac 51 M3 iMac 52 M3 iMac 53 M3 iMac 54 M3 iMac 55 M3 iMac 56 M3 iMac 57 M3 iMac 58 M3 iMac 59 M3 iMac 60 M3 iMac 61 M3 iMac 62 M3 iMac 63 Vstoupit do galerie

Mark Gurman se nyní vyjádřil k tomu, co on osobně slyšel od svých zdrojů, které jsou velmi dobré, o novém větším a profesionálním iMacu. „Větší iMac je něčím, co Apple zkoumá“, uvedl Gurman ve svém sloupku pro Bloomberg. Není však podle něj jasné, zda bude novinka disponovat čipem M4 nebo bude uvedena až za delší dobu, kdy dostane budoucí čipy jako jsou M5 nebo M6.

Podle Gurmana by měl iMac nabídnout více než 30″ displej a Ming-Chi Kuo doplnil, že on osobně očekává 32″ displej s technologií mini-LED a s tím, že tento stroj Apple uvede na trh až v roce 2025. Kuo také dodal, že podle jeho informací se bude jednat o iMac Pro, jenž bude pokračovatelem původního iMacu Pro z roku 2017 a měl by být v podstatě profesionálním All-in-One počítačem. Je tedy nepravděpodobné, že by větší iMac uvedl Apple ještě letos, ale v příštím roce bychom se mohli přece jen dočkat.