Příchod iPhonu 17 Air příští rok bude předzvěstí další mobilní revoluce!

Že chce Apple v příštím roce přijít se zbrusu novou modelovou řadou iPhonů se šušká již pěkných pár měsíců. Jednat se má konkrétně o iPhony 17 Slim nebo chcete-li Air, jak je nyní začal označovat velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu. Hlavní výsadou této řady pak má být její zpracování, které má vynikat svou extrémní tenkostí a nízkou hmotností. Jak se však zdá, příští rok bude v tomto směru jen velmi zajímavou ochutnávkou.

Gurmanovy zdroje tvrdí, že představení iPhonu 17 Air/Slim bude jen prvním krůčkem do nové éry iPhonů, která bude klást důraz právě na extrémně tenkém těle, ve kterém se však bude skrývat mimořádně výkonný hardware. Poměrně zajímavé je nicméně to, že model Slim nebude žádnou náhradou základních modelů či řady Pro, ale zcela novou produktovou řadou, která bude lákat právě na své specifické vlastnosti. Základní iPhony i iPhony řady Pro se sice od ní mají do budoucna zčásti odrazit zejména nasazením tenkého šasi, nicméně zcela kopírovat tento koncept nemají. Avšak i pouhé ztenčení by ve výsledku mohlo minimálně u řady Pro znamenat velmi solidní revoluci, jelikož by v takovém případě dodával extrémně tenké telefony s mimořádným výkonem, které by dost možná udávaly trendy na trhu.

Jelikož je představení iPhonu 17 Air/Slim zatím stále poměrně daleko, je třeba brát všechny spekulace o něm s určitou rezervou. V jeho vývoji se totiž může stále leccos změnit, potažmo může být celý projekt poslán k ledu. Jelikož však Apple údajně o vytvoření zajímavého mezistupně mezi řadami Air a Pro se zcela novými vlastnostmi velmi usiluje, příchod podobného modelu by v příštím roce rozhodně nepřekvapil.