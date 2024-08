Apple ještě letos představí kompletně přepracovaný miniaturní Mac mini s M4 a M4 Pro

Velmi dobře informovaný zdroj Mark Gurman z Bloombergu dnes uvedl, že Apple ještě do konce letošního roku představí nejmenší počítač ve své historii. Bude se jednat o přepracovaný Mac mini, který nabídne procesor Apple M4 a Apple M4 Pro a jeho velikost se přiblíží velikosti Apple TV. I nadále bude mít hliníkové tělo a měl by být vybaven vším, co má v současné době. Lidé, kteří na projektu pracují tvrdí, že se jedná v podstatě o iPad pro v malé krabičce.

Apple prý testoval modely Mac mini s nejméně třemi USB-C porty na zadní straně a také prostorem pro napájecí kabel a HDMI portem. Nadále bude společnost nabízet dvě varianty a to standardní s čipem M4 a další s čipem M4 Pro. Základní model se má začít dodávat Applu od dodavatelů již tento měsíc a měl by stihnout předvánoční trh. Apple by měl ještě letos a začátkem příštího roku aktualizovat také MacBook Pro, iMac, Mac mini, Mac Studio a Mac Pro.