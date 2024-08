iPhone 17 přitáhne masy lidí, tvrdí uznávaný analytik

Ačkoli momentálně očekáváme příchod iPhonů 16, analytici již zveřejňují informace ohledně nadcházejících modelů. S informacemi okolo iPhonů 17 přišel analytik Haitong Jeff Pu, který se posledních pár let ukazuje jako legitimní zdroj. Haitong Jeff Pu věří, že iPhony 17 přitáhnou masy lidí. Hlavním tahounem má být redesign, AI a vyšší paměti. Analytik očekává, že „sedmnáctky“ zlákají zejména majitele iPhonů, kteří si svá zařízení koupili mezi lety 2021 a 2023.

Redesign, o kterém je řeč, by mohl být ten, o němž se dříve hovořilo až v souvislosti s iPhonem 18 Pro. Čili Face ID umístěné pod displejem a menší Dynamic Island. Rovněž se u základního modelu iPhone 17 počítá s nasazením ProMotion displeje. Konečně si tedy i u základního modelu užijeme obnovovací frekvenci 120 Hz. Zároveň se nesmí zapomínat ani na iPhone 17 Slim, o němž se již pár měsíců šušká. Dle analytika nahradí v nabídce model Plus a svou cenovkou překoná i iPhone 17 Pro Max, jelikož by měla začínat až na 1300 dolarech. iPhone 17 Slim by měl dostat do vínku ProMotion displej s úhlopříčkou 6,65palců, čip Apple A19 (nikoli A19 Pro) a 8 GB RAM. Pro modely by měly obdržet 12 GB RAM. Rovněž se očekává, že iPhone 17 Slim bude mít přesunut zadní fotoaparát z levého horního rohu do středu. Mělo by jít o dvě čočky. Na každý pád do září roku 2025 je ještě dlouhá doba. Jak se ale zdá, iPhone 17 Slim je model, se kterým musíme v příštím roce počítat. V roce 2026 pak Haitong Jeff Pu očekává příchod skládacího iPhonu.