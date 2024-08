MacBook Pro, Mac mini a iMac se ještě letos dočkají aktualizace, jeden model pak zcela zásadní!

Podle Marka Gurmana se dočkáme letos ještě jednoho překvapení pd Applu a to v podobě aktualizace celé řady počítačů. MacBook Pro, Mac mini a iMac, všechny tyto počítače nabídnou ještě před koncem letošního roku nejnovější čip Apple M4. Gurman to uvedl ve svém nenovějším vydání zpravodaje Power On pod hlavičkou vydavatelství Bloomberg. Apple se podle něj připravuje na upgrade každého výše uvedeného Macu na novou generaci procesorů Apple M4 a to ještě v letošním roce. Společnost Apple letos uvedla procesor M4 v iPadu Pro a je to aktuálně jediné zařízení, které M4 disponuje.

V letošním roce se tohoto procesoru dočká také iMac, MacBook Pro a Mac mini. Začátkem příštího roku se pak M4 dostane také do MacBooku Air, Mac Pro a Mac Studio. Podle Gurmana se většina Maců dočká pouze aktualizace procesoru, tak aby byla připravena na Apple AI měla vyšší výkon. Existuje však jeden model a s největší pravděpodobností je to MacBook Air, který se dočká radikální změny. Ta by se podle všeho měla týkat designu. Apple plánuje v nadcházejících měsících a letech začít nabízet nejtenčí a nejlehčí produkty v každé kategorii v rámci celého technologického průmyslu. Pracuje tak na radikálním ztenčení a snížení váhy u všech svých modelů s tím, že jako první má přinést ultralehký a ultratenký MacBook Pro.