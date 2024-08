Recenze aplikace GoldFolio: Mějte přehled o svých investicích

Zajímají vás investice? Pokud ano, jistě byste pro tuto činnost rádi měli nějakou přehlednou a ucelenou aplikaci. Pokud vás zajímají výhradně kovy (jako zlato, stříbro a platina), vyplatí se vyzkoušet aplikaci GoldFolio, která vás tímto světem provede. Pojďme se tedy na tuto novou aplikaci podívat o něco podrobněji.

Stažení a používání

Aplikaci GoldFolio naleznete a stáhnete zdarma v App Store či Google Play. Po stažení postačí, když se zaregistrujete pomocí Apple ID. Po autentifikaci máte tedy vyhráno a můžete bez zbytečných odkladů zkoumat, co tato aplikace nabízí. Hned na úvodní straně můžete vidět své portfolio. Produkt přidáte kliknutím na velké tlačítko + ve spodní části obrazovky. Zde navolíte kov (zlato, stříbro, platina), čistotu kovu (počet karátů), množství a investovanou částku. V úvodním portfoliu vidíte, jak by se investice po čase vyplatila, přičemž můžete volit z opravdu mnoha různých kombinací.

Zároveň lez po kliknutí na konkrétní kov (v horní části displeje) sledovat, jak se ceny těchto kovů v poslední době měnily, přičemž lze jít až 5 let do minulosti. Že není investice do kovů ten nejhorší nápad vám může odhalit i ukazatel, o kolik % se za poslední dobu hodnota měnila. V případě pětiletého cyklu můžeme vidět, že u zlata máme nárůst o 68,14 %, u stříbra 81,57 % a u platiny 12,56 %. Pokud vás data zlákají, je přímo v aplikaci i odkaz na obchody s těmito kovy, přičemž zmínit lze například Zlaté Mince, Silverum, Golden Gate CZ, Zlato-eu.cz nebo GoldDelivery.cz

Pohodlnost

Aplikace je poměrně jednoduchá. Ovšem v jednoduchosti je krása. Hodí se dodat, že není v českém jazyce, nicméně ničemu to nevadí. Troufám si říct, že principy grafů vyobrazující změnu cen a výhody investice pochopí každý. Aplikace je skutečně zpracovaná velmi intuitivně a rozhodně se nestane, že byste kvůli nepřehlednosti (což je častý neduh podobných aplikací) nemohli něco nalézt.

Resumé

Co tedy říct o této aplikaci závěrem? Díky GoldFolio budete mít o svých (případných) investicích přehled, a veškerá komplexní data uvidíte na jedné stránce. Data můžete sledovat v reálném čase a pokud se do investicí nadchnete skutečně moc, bude brzy možné nastavit i notifikace. Vývojáři aplikaci stále vylepšují a chtějí přinést uživatelům co nejlepší zážitek. A skvělé je, že appka je zdarma. Rozhodně stojí za vyzkoušení. A to i z toho důvodu, že vývojáři rádi vyslyší podněty uživatelů, aby aplikace byla podle jejich představ. Web naleznete zde.

Aplikaci GoldFolio stáhnete zde