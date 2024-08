Kritika Apple Arcade sílí! Vývojáři čekají měsíce na zaplacení za hry, vázne i komunikace

Jablečná herní služba Apple Arcade se zdá být čím dál tím větší průšvih. Nejenže v ní chybí skutečně kvalitní hry, které by uživatele přilákaly, ale problémy s ní nyní hlásí čím dál častěji i vývojáři. Ty nyní vyzpovídal portál MobileGamer a nutno uznat, že se o příjemné zprávy rozhodně nejedná, ba právě naopak.

Vývojáři her přispívající na Apple Arcade, kteří si samozřejmě přáli zůstat v anonymitě, poukazují na to, že například platby za hry ze strany Applu extrémním způsobem váznou a není výjimkou, když na ně studio čeká třeba i půl roku. Zprvu byl sice Apple v tomto směru poměrně pružný, avšak tato skutečnost se za poslední dobu výrazně změnila. Je sice pravda, že například zálohy za hry jsou podstatně vyšší, než kolik jsou ochotny vyplatit vývojářům jiné platformy, avšak to celou záležitost bohužel kompenzuje jen velmi málo.

Problémy navíc nejsou jen s penězi. Vývojáři si stěžují i na to, že je Apple absolutně otřesný v komunikaci. Jednak údajně řeší Apple Arcade lidé, které hernímu průmyslu a potřebám vývojářů vůbec nerozumí, a jednak je čekací doba na odpověď na mail měřitelná spíš na týdny, nežli na dny. Kvůli tomu tak vznikají velké, avšak zbytečné časové prodlevy, které brzdí dokončení her. Třešinkou na pomyslném dortu neúspěchu je pak fakt, že Apple nenabízí finanční pobídky pro vývojáře her pro Vision Pro a co víc, jeho zaměstnanci údajně ani neví, jak přesně zařízení funguje a kvůli tomu je tak jakákoliv složitější podpora z jejich strany naprosto nemyslitelná. Celkově se tedy některým vývojářům jeví Apple Arcade jako poměrně amatérský projekt, který zářná budoucnost tak úplně nečeká.