Intel propustil 15 000 lidí! Částečně za to může i Apple

V technologickém světě se v poslední době hovoří o velkým propouštěním zejména ve spojitosti s umělou inteligencí, která má potenciál nahradit mnohá pracovní místa. Realita dnešních dnů je však taková, že ne za všechno propouštění AI skutečně může. Například Intel oznámil před pár dny masivní propouštění, kvůli kterému přijde o práci na 15 000 lidí. Společnost chce tímto krokem vyřešit své velké finanční potíže, se kterými se v poslední době potýká. A díky snížení nákladů o 10 miliard dolarů by toho měla být snad konečně schopna. Dá se však říci, že si za svou současnou situaci může do značné části sama.

Na zaměstnaneckém meetingu měl totiž generální ředitel Intelu Pat Gelsinger zaměstnancům říci, že příjmy společnosti nerostou v žádném případě tak rychle, jak společnost doufala a že až nyní si začíná Intel připouštět kvalitu Applu a jeho čipů Apple Silicon. Právě víra v to, že Intel dokáže čipy Apple Silicon převálcovat a Apple tak přesvědčit o návratu zpět na svá řešení tak zřejmě částečně nasměrovala Intel do velkých problémů. Ty navíc ještě nyní umocnil Microsoft přechodem na vlastní ARM čipy ve Windows PC. Intel tak rázem přišel o dva velmi důležité klienty, u kterých je navíc prakticky jasné, že se k němu již nevrátí. Nad tím, zda by se jeho situace vyvíjela jinak, kdyby byl schopen na odchod Applu reagovat rychleji a své čipy nasměroval směrem, díky kterému by dávaly větší smysl, pak můžou přední představitelé Intelu maximálně tak spekulovat.