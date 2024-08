Baterie iPhone 16 Pro (Max) bude jednou z jeho hlavních zbraní!

iPhony se sice za poslední roky z hlediska výdrže výrazně zlepšily, to však v žádném případě neznamená, že nemají v tomto směru „kam růst“. Ostatně, na legendy typu Nokia 3310 stále ani zdaleka nemají a mít ani zcela určitě ještě nějaký ten pátek nebudou. Jak se však zdá, Apple by rád i letos učinil pár krůčků vpřed a výdrž svých telefonů posunul. Minimálně z kapacit baterií iPhonů 16 Pro (Max), které zveřejnil před chvílí na čínské sociální síti Weibo leaker Instant Digital, to vyplývá.

Kapacita baterie iPhone 16 Pro (Max)

Zdroje leakera tvrdí konkrétně to, že:

iPhone 16 Pro – 3577 mAh (iPhone 15 Pro – 3374 mAh = zvětšení o 9,25 %)

iPhone 16 Pro Max 4676 mAh (iPhone 15 Pro Max – 4422 mAh = zvětšení o 5,74 %)

Pokud se tedy informace získané leakerem potvrdí, zejména menší z modelů by si měl z hlediska výdrže polepšit poměrně zásadně. Je nicméně otázkou, zda bude Apple „honit“ výdrž iPhonů skrze zvětšování těla baterie, nebo pomocí nového typu nabíjecích akumulátorů, které jsou schopny pojmout při zachování rozměrů baterií iPhonů 15 Pro (Max) větší množství energie. Tak či tak je však fakt, že se díky větším bateriím dočkáme delší výdrže iPhonů bezesporu velmi pozitivní zprávou.