Toto AI příslušenství jako by vypadlo z dystopického sci-fi, stojí přitom pakatel

V dnešní době, kdy je umělá inteligence spolu se strojovým učením na vzestupu, roste také počet varování před tím, že její nesprávné využití může k nepoznání změnit lidské životy a chování. Nedávno bylo představeno nové AI příslušenství s názvem Friend, o kterém sice jeho tvůrci pějí chválu, řadu lidí ale spíše právem děsí. O co se jedná?

Už dávno jsme si zvykli na sociální bubliny, které nám servírují informace přesně podle našich představ. Mnozí z nás i na sociálních sítích pečlivě buduje okruh sledujících, kteří nám s nadšením schválí každou fotografii a každý status, a řada uživatelů sociálních sítí se až panicky děsí možné kritiky – byť konstruktivní – nebo jiného názoru. Nyní přichází Friend, umělá inteligence, která má být naším neustálým povzbuzovatelem a vytvořit s námi parasociální vztah prostřednictvím našeho iPhonu. A možná právě díky své cenové dostupnosti a nekritickému přístupu se mu podaří prorazit.

Představte si oddané štěně, které vás neustále chválí a posílá vám povzbudivé zprávy – přesně takový je Friend. Ve světě, kde už i zprávy jsou filtrované podle našich názorů, nám Friend nabídne dokonalou iluzi souhlasu. Friend je zařízení, které nosíte na krku, podobně jako starší lidé nosí nouzový alarm. Spojuje se s vaším iPhonem a vy mu můžete diktovat, zatímco on vám odpovídá textovými zprávami. Na první pohled vypadá Friend jako užitečný pomocník. Může vás motivovat při běhání, nebo komentovat váš oblíbený seriál. Ale co když začne hodnotit vaše jídlo nebo kritizovat vaše dovednosti? A co když se stane součástí vašeho osobního prostoru až do té míry, že od něj očekáváte reakci na každou situaci? Co když začne určovat, kdo je pro vás vhodný partner a kdo ne?

Friend je jako Tamagotchi pro dospělé, ovšem s potenciálem proměnit se v něco mnohem temnějšího. A to nejhorší? Bude s vámi neustále. Friend stojí „jen“ 99 dolarů a je již možné jej předobjednat. Dodávky začínají na začátku roku 2025. Otázkou zůstává, zda se Friend stane skutečně užitečným společníkem, nebo spíše naruší naše soukromí a vytvoří závislost na neustálém potvrzování.