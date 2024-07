Velký barevný zvrat? iPhone 16 Pro nemá dorazit ve zlaté či růžové, ale v něčem zcela jiném

V souvislosti s iPhony 16 Pro (Max) jsme v předešlých týdnech slyšeli již celou řadu spekulací ohledně možných barev, ve kterých by je mohl Apple prodávat. Jak se však nyní zdá, dost možná bude nakonec vše jinak. Poté, co jsme v předešlých týdnech slyšeli o návratu zlaté či o příchodu růžové či rose gold varianty totiž nyní přichází leaker Fixed focus digital na sociální síti Weibo s novým poměrně zajímavým tvrzením.

Leaker údajně od svých zdrojů zjistil, že nová barevná varianta nemá být zlatá, růžová ani rose gold, nýbrž svým způsobem kombinace všech těchto odstínů. Jednat se má totiž o bronzovou, jejíž příchod předpovídá mnoho leakerů již řadu let, avšak až doposud se tak nestalo. Letošek by tak mohl být v tomto směru konečně „rokem zaslíbeným“. Kromě bronzové by pak měl nový iPhone 16 Pro (Max) dorazit ještě v tradiční tmavě šedé či černé, stříbrno-bílé a údajně i světlejším odstínu přírodního titanu. Ale kdo ví, třeba nás nakonec Apple překvapí ještě více barevnými možnostmi, ze kterých si budeme moci vybrat své favority ještě lépe.