LEGO představilo skělou sérii Fortnite stavebnic

Dánský stavebnicový gigant LEGO toho v posledních měsících představil nového opravdu mnoho, přičemž valná většina jeho novinek stojí opravdu za to. Jak se navíc zdá, v žádném případě nechce v tomto „vražedném tempu“ ubrat, ale naopak v něm bude i nadále pokračovat. Nyní například představilo LEGO čtveřici stavebnic inspirovaných veleúspěšnou hrou Fortnite. K dispozici je konkrétně Battle Bus za 2369 Kč, Durrr Burger za 349 Kč, Supply Llama za 959 Kč a Peely Bone za 2369 Kč. V galerii níže se můžete podívat, jak se tyto setu LEGU povedly.

„Zažij herní zábavu offline s řadou sad LEGO® Fortnite, která nabízí jak stavebnice pro děti od 9 let, tak modely na výstavku pro dospělé! Tyhle sady jsou inspirované postavami a prvky z videohry LEGO Fortnite. Oživ legendu se sadou LEGO® Battle Bus s 9 minifigurkami, zajisti si zásoby se sadou Supply Llama a vystav si dvě legendární postavy z videohry Fortnite – Peely Bone a Durrr Burger. Tyhle hračky a modely inspirované videohrami se skvěle hodí jako dárky pro milovníky videoher, a to jak na výstavku, tak na hraní pro děti, které milují Fortnite a chtějí si hrát i offline!,“ láká LEGO na svých oficiálních stránkách. A nutno uznat, že tentokrát má skutečně na co. Všechny čtyři stavebnice jsou totiž vzhledově opravdu povedené a fanoušky videohry Fortnite určitě potěší. Jediný háček je v tom, že v současnosti si lze tyto sety jen předobjednat s tím, že do prodeje by měly zamířit 1. října letošního roku.

