V létě Češi za fotoaparáty a kamery utratí 300 milionů. Zájem o zrcadlovky a kompakty rapidně klesá, na trhu je nahrazují bezzrcadlovky

V období letních dovolených stoupá podle maloobchodního prodejce elektroniky DATART zájem Čechů o fotoaparáty, kamery a další přístroje určené pro zaznamenávání zážitků. Během tří letních měsíců za ně lidé na českém trhu utratí více než 300 milionů korun. Dříve populární zrcadlovky a klasické kompaktní fotoaparáty, jejichž prodeje každým rokem klesají o desítky procent, jsou na trhu rychle nahrazované bezzrcadlovými fotoaparáty a akčními kamerami. Za nový fotoaparát spotřebitelé v průměru zaplatí 12 300 korun.

Období letních prázdnin je časem, kdy Češi vyráží na dovolenou. Podle průzkumu, který pro agenturu CzechTourism realizovala společnost IBRS, letos plánuje letní dovolenou v zahraničí 60 % Čechů. Z řad studentů do zahraničí vyrazí úctyhodných 95 %. Hned 61 % Čechů zároveň na léto plánuje i dovolenou v Česku. Nejčastěji jsou jejich plány spojené s odpočinkovou dovolenou a lehčími sportovními aktivitami.

Důležitou součástí příprav na letní dovolenou je pořízení vhodného vybavení, mezi které patři i přístroje sloužící k zaznamenání vzpomínek – ať už jde o fotoaparáty, videokamery či další podobná zařízení. Každoročně za tento sortiment lidé během tří letních měsíců na českém trhu utratí více než 300 milionů korun. V průběhu času se však výrazně vyvíjí skladba těchto produktů.

Z dat společnosti GfK vyplývá, že za poslední 3 roky se na českém trhu propadly prodeje klasických kompaktních fotoaparátů o více než 30 %. Ještě výrazněji klesl zájem o zrcadlovky – o více než 50 %. Jejich místo na trhu však nezůstalo prázdné. Zaujaly jej moderní bezzrcadlové fotoaparáty, jejichž prodeje ve stejném období narostly o 70 %.

„Pro kompaktní fotoaparáty, bez kterých by si ještě deset let zpátky mnoho z nás nedokázalo představit dovolenou, už na trhu zkrátka není místo. Prakticky ve všem je dnes dokáží nahradit i relativně průměrné chytré telefony. Podobně to je i s dříve populárními zrcadlovkami, namísto kterých nyní mnoho cestovatelů a fotografů volí právě bezzrcadlovky, které stále umožňují výměnu objektivu, avšak samy o sobě disponují mnohem kompaktnějšími rozměry a modernějšími technologiemi,“ vysvětluje posun David Venený, manažer produktového marketingu CE-foto v DATARTu.

Na popularitě podle něj získávají i instantní fotoaparáty a fototiskárny umožňující zaznamenané zážitky ihned zhmotnit na fotopapír. Milovníci akčnějšího pojetí dovolené zase stále častěji sahají po akčních kamerách. U nich zaznamenal maloobchodní prodejce elektroniky DATART meziroční nárůst prodejů o 15 %. „Specifikem letošního roku je boom kamer značky Insta360 umožňujících natáčení videí ve 360°,“ dodává David Venený.

Češi si rádi připlatí za kvalitu

Zajímavým trendem posledních let je, že si zákazníci stále častěji pořizují kvalitnější a tím pádem i dražší přístroje. Za fotoaparát letos podle maloobchodního prodejce DATART zákazníci průměrně zaplatili 12 300 korun. U nejčastěji prodávaných bezzrcadlových fotoaparátů se pořizovací cena obvykle pohybuje mezi 15 a 25 tisíci korun. V případě akčních kamer pak nejvíce rostou prodeje přístrojů s cenovkou okolo 10 tisíc korun.

„Díky lepší dostupnosti relevantních informací a kvalitních recenzí výrazně stoupla všeobecná znalost a přehled Čechů v této oblasti. Stále více z nich tak do nákupu nechodí naslepo, a naopak přesně vědí, co chtějí. Nebojí se proto trochu si připlatit za produkt, u kterého mají jistotu, že jim bude vyhovovat,“ vysvětluje David Venený. „Co se týká celkového vývoje cen, v posledním roce došlo u některých produktů k mírnému nárůstu způsobenému zejména logistickou krizí ve světě. Nyní už se však ceny ustálily,“ doplňuje.

Hlavně nezapomenout na příslušenství

Pořízením samotného fotoaparátu, kamery nebo jiného přístroje určeného k zaznamenávání zážitků, to však obvykle nekončí. V naprosté většině případů je totiž k dosažení kýžených výsledků nezbytné si zároveň dokoupit i vhodné příslušenství. U instantních fotoaparátů zákazníci nesmí zapomenout na nákup kompatibilního fotopapíru, u většiny ostatních zařízení pak zpravidla bývá naprostou nezbytností nákup paměťové karty, na kterou se pořízené záběry ukládají. Podle Davida Veneného si však musí lidé při výběru dát pozor na to, aby zvolili tu správnou.

„Výrobce fotoaparátu obvykle uvádí, jaké parametry by měla použitá paměťová karta splňovat, abyste mohli naplno využít všechny funkce přístroje. Pokud použijete kartu, která je pomalejší, může se stát, že například nebudete moci pořizovat videa ve vysokém rozlišení 4K s vyšší snímkovou frekvencí a vaše kreativita tak bude do jisté míry omezena,“ upozorňuje David Venený. Vždy se podle něj hodí mít v záloze i náhradní baterie.

