Recenze Leica Sofort 2: nejzábavnější fotoaparát na světě!

Leica Sofort 2 mi padla do oka hned, jak jsem se dozvěděl o jejím uvedení na trh. Ne že bych byl nějaký velký fanoušek Instaxu už předtím, ovšem tak nějak se mi spojilo vydání fotoaparátu s očekávaným přírůstkem do rodiny a říkal jsem si, že by nebylo od věci pořizovat kromě klasických fotek také ty, které můžeme jednoduše vytisknout a měnit je na lednici klidně každý den. Sofort mám zhruba dva týdny a za tu dobu jsem jej stihl vzít párkrát ven s kamarády a užít si s ním spoustu zábavy. Pojďte se tedy podívat na to, co vše umí Leica Sofort 2 a proč si myslím, že je to ten nejzábavnější fotoaparát na světě.

Co se tyká samotného zpracování, to je na skvělé úrovni a i když je to nejlevnější Leica, kterou lze pořídit, přičemž ta druhá nejlevnější je 15x dražší, stále si zde Leica drží svoji kvalitu a je vidět, že nechtěla do světa pustit něco, za co by se musela stydět. Celé tělo je pevné a opravdu velmi dobře zpracované. Na přední části fotoaparátu najdete kromě otočného objektivu pro aktivaci filtrů také tlačítko pro zapnutí, spuštění blesku, zrcátko pro focení selfie a také blesk. Součásít balení je krytka objektivu s magnetickým uchycením. Spodní část fotoaparátu nabízí klasický stativový závit a na boku pak najdete otvor, ze kterého vyjíždí vytiské fotografie. Vrchní část pak nabízí spoušť s ostřením a domáčknutím, otočné kolečko pro aktivaci filmových filtrů a speciální páčku, kterou tisknete fotografie a která má mechanickou zpětnou vazbu, díky které máte pocit, jakobyste skutečně byli tiskařem.

Na zadní části těla pak najdete TFT LCD displej s rozlišením 460 000 pixelů, který je za mě osobně nejslabší částí fotoaparátu. Barvy na něm vypadají mnohem hůř než na výsledné fotografii a na přímém slunci je špatně čitelný. Pro pohyb v menu a další ovládání pak slouží čtveřice tlačítek a kruhový ovladač vedle displeje. Co se týká softwaru, je ve stejném designu jako u Leica Q a nese typický Leica minimalismus. Můžete v něm prohlížet fotografie, tisknout je, otáčet, ořezat, měnit filtry a vše, co zkrátka potřebujete. Ovládání je jednoduché a intuitivní.

Leica Sofort 2 nabízí CMOS senzor 1/5 zoll a fotografie pořizuje v rozlišení 2560 x 1920 Pixel (4,9MP) s tím, že velikost fotografie je zhruba 1,2 MB. Co se objektivu týká, jedná se o Designation Leica Summar 1:2/2.4 – 28 mm (eqv. 35 mm), se kterým můžete ostřit od 10 cm do nekonečna. Rychlost závěrky je od 1/4 do 1/8000 sec a nastavuje se automaticky. Nechybí ani blesk, který je účinný na zhruba 1,5 metru. Pokud se vám zdá rozlišení na první pohled malé, pak věřte, že fotografie tisknete ve velikosti 62 x 46mm a rozlišení je skutečně dostatečné. Samozřejmě nikdo nepočítá s tím, že fotky ze Sofortu použijete jako pozadí na váš 6K monitor, ale že si je vytisknete do rámečku, maximálně přetáhnete přes Bluetooth do telefonu a použijete jako pozadí na něm. Na interní paměť je možné uložit zhruba 45 fotografií a nebo můžete použít micro-sd kartu.

To, čím je Leica Sofort nejzajímavější z hlediska focení, je deset filmových filtrů a deset filtrů objektivu. Zatímco ty filmové nastavujete otáčením kolečka na horní části fotoaparátu, ty, které se týkají objektivu, je možné měnit otáčením objektivu. Dohromady tak máte díky 10 x 10 kombinacím 100 filtrů, kterými můžete vylepšit vaše fotografie, ale samozřejmě nemusíte použít žádný z nich. Filtry objektivu nesou názvy Normal, Vignette, Soft Focus, Blur, Fisheye, Color Shift, Light Leak, Mirror, Double Exposure, Half-Frame a filmové filtry pak Normal, Vivid, Pale, Canvas, Monochrome, Sepia, Yellow, Red, Blue a Retro. Upřímně řečeno, já filtry příliš v lásce nemám, ale chápu, že právě v nich spočívá ona zábava u focení. Pokud tedy filtry milujete, zde si přijdete na své. Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že jsou přednastavené a není možné je dále editovat.

Co se výdrže baterie týká, zásadní pro vás bude ta pro tisk fotografií a zde je nutné smeknout klobouk. Plně nabitá Leica Sofort 2 dokáže vytisknout neuvěřitelných 100 fotografií a veřte mi, že 2500 Kč za večer jen za fotky rozhodně neutratíte, většinou jich vám bude stačit desetina. Výdrž baterie tedy rozhodně není problém a navíc dobíjení probíhá přes USB-C, tedy velmi snadno a rychle.

Tím nejzásadnějším, co Leica Sofort 2 nabízí, je přímý tisk fotografií z těla fotoaparátu. Funguje na principu Instax fotografií, kdy do samotného těla fotoaparátu vložíte speciální cartridge a na tu je pak možné vytisknout deset snímků ve velikosti 62 x 46mm. Jedná se o plně barevné, lesklé fotografie ve vynikající kvalitě. Ostatně na to, jak vypadají vytisklé snímky se můžete podívat v galerii níže. Fotografie vznikají nasvícením snímku na cartridge, tedy ve fotoaparátu není žádná tiskárna nebo barva a ten tak může tisknotu nekonečné množství fotografií, stačí pouze měnit samotný film, tedy Instax. Jakmile máte ve fotoaparátu cartridge, stačí ohnout horní páčku pro tisk a během pár vteřin vyleze fotografie, která je nejprve celá bílá a během desítek vteřin se změni na skutečnou fotku. Sto procent kvality pak fotka dosahuje odhadem po 30 minutách, ovšem už po prvních 3 až 5 minutách je fotografie velmi povedená, ovšem aby se všechny barvy vybarvily tak jak mají, chce to skutečně počkat zhruba 30 minut.

Co se kvality fotografií, respektive tisku týká, tam si nemůže nikdo na nic stěžovat. Fotky jsou vytisklé naprosto perfektně a kvalita odpovídá fotkám vytištěným ve fotolabu. Samozřejmě, čím kvalitnější fotku tisknete, bohatě stačí ty pořízené na iPhone 15 Pro nebo ekvivalent, tím kvalitnější je i samotná fotografie, ale ani ty pořízené přímo na Sofort rozhodně nejsou špatné, právě naopak budete koukat, jak skvělé fotky jste si vytiskli. Možná vás časem napadne, že by vám stačila samotná tiskárna, ovšem zde máte vše v jednom balení a navíc s logem Leicy, která tomu všemu dává tak trošku jiný punc.

Leica nepatří zrovna mezi charitativní firmy a tak udělala něco, co se vám nemusí zrovna líbit. Vy máte možnost propojit svoji Leica Sofort 2 a iPhone pomocí aplikace Leica Photos. Díky tomu je možné přenést z fotoaparátu fotky do iPhone a nebo naopak vytisknout fotky z iPhone. To je super, protože můžete vzít jakoukoli fotku v iPhone a je jedno, zda jste ji vyfotili na iPhone nebo na nějakou jinou Leicu třeba Q a vytisknout ji pouze tím, že zvolíte v aplikaci možnost tisku. Fotografie pak vypadá naprosto dokonale a upřímně její kvalita, pokud je například z iPhone 15 Pro, je po tisku nesrovnatelná s fotografií vyfocenou pomocí Sofortu. To, co se vám však nebude líbit, je fakt, že fotografie pořízené na Sofort můžete do iPhone přenést, ovšem pouze ty, které jste vytiskli. Neptejte se mě proč tomu tak je, zkrátka tomu tak je a pokud se vám na Sofort podaří zachytit něco, co chcete mít i v telefonu, musíte to vytisknout. Je to velká škoda, protože displej samotného Sofortu není jak jsem již zmínil žádný zázrak a tak si nemůžete fotografii pořízenou na Sofortu před vytisknutím detailně prohlédnout na iPhone.

Cena tisku fotografií přes Leica Sofort 2

Co se týká ceny samotných fotografií, pak si můžete kupovat buď origináln filmy v balení s názvem LEICA Sofort color film pack, kde 10 snímků stojí 250Kč, tedy 25Kč za fotografii nebo si můžete koupit klasické Instax Mini filmy od Fujifilmu. Jediný rozdíl je logo na obalu, ovšem samotné Fujifilmy většinou nekoupíte o mnoho levněji a cena za balení o 10 kusech se liší maximálně o 10-20Kč. Ovšem v případě Instax mini od Fuji je možné najít třeba balení s 40 kusy za 799Kč a podobné akce. Je tedy jen na vás, jakou variantu zvolíte, ovšem rozdíl zde není opravdu žádný. Zda je 25Kč hodně nebo málo záleží na každém. Rozhodně však netisknete fotku za fotkou a vytisknete si pár fotek za měsíc, abyste mohli změnit fotky ve vašem albu a nebo abyste je mohli rozdat kamarádům.

Za mě je tedy cena, kdy za večer pro kamarády vytisknete 10 fotek za 250Kč rozhodně přijatelná a nevidím v ní žádný problém. Filmy jsou k dispozici ve dvou variantách, co se těch s logem Leicy týká a abyste nemuseli jako já hodinu řešit, jaký je v nich rozdíl, tak jeden má bílý rámeček okolo fotografie a druhý žlutý. Cena za samotný fotoaparát je pak 9500Kč, což mi opět nepřipadá, jako závratná částka a za tu zábavu rozhodně stojí.

Spousta zajímavého příslušenství, aby byla Leica ještě zábavnější

Leica je známá tím, že ke všem svým produktům nabízí značné množství zajímavého příslušenství. Výjimkou nejsou kožené obaly od světoznámých designérů a mnoho dalšího. Ne jinak je tomu i v případě Sofortu, kde máte možnost koupit si přímo od Leicy například magnetické rámečky na vytisklé fotky, které můžete připevnit například na lednici, dále pak dřevěné rámečky, ze kterých lze vytvořit zajímavou koláž a nebo například krabičky na fotky a mnoho dalšího. Cena rámečků magnetických je okolo 750Kč za 3 kusy a dřevěné rámy na vytvoření koláže na zdi vás vyjdou na 1250Kč s tím, že se jedná o set tří zajímavých rámečků, do kterých dáte celkem pět fotografií. Ceny jsou celkem přijatelné a příslušenství je právě to, co do jisté míry dělá ze Sofortu to, čím je. Zkrátka vytisknete fotku, dáte do rámečku, připnete na lednici a kocháte se.

Resumé

Leica Sofort z vás neudělá lepšího fotografa a ani si ji nevezmete na focení těch nejzásadnějších momentů ve vašem životě. Vezmete si ji s kamarády do restaurace, na procházku nebo na nějakou party, kde každému můžete okamžitě vytisknout fotku a věřte mi, že je to naprosto něco jiného, než posílat fotky z iPhone přes AirDrop. Minulý víkend jsme byli s přáteli posedět u steaku a i když nám je všem přes 30, tak Leica Sofort 2 byla perfektní zábava a snažili jsme se udělat co nejvíc cool fotografie, které bude stát za to vytisknout a dát na ledničku. Navíc se nemusíte omezovat jen na přátele. Vemte si, že jdete s dětmi ven, necháte je vyfotit si nějakou zajímavou fotku a hned doma nebo ještě venku ji vytisknete, doma si ji samy dají do rámečku a pokud zvolí magnetický rámeček, hned ji mohou mít na lednici. To je přesně to, o čem Leica Sofort je, prostě obrovská sranda. Leica Sofort je k dispozici u autorizovaných partnerů Leica s tím, že já jsem svůj fotoaparát kupoval konkrétně u swp.sk