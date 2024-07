Do Apple TV+ míří reklamy!

To, o čem se již nějakou dobu v souvislosti s Applem a jeho videostreamovací službou Apple TV+ spekuluje, by se mělo stát již v dohledné době realitou. Řeč není (bohužel) samozřejmě o ničem jiném než o novém tarifu pro sledování obsahu služby, který bude sice levnější než ty současné či dokonce bude k dispozici zcela zdarma, avšak zato v něm budou reklamy.

Právě o možnosti nasazení reklam do Apple TV+ uvažuje Apple podle dostupných informací již dlouhodobě a podle nových informací deníku The Telegraph nyní začal například ve Velké Británii na zprovoznění této novinky pracovat. Jednat zde má konkrétně s poskytovatelem statistik sledování pro velké britské televize včetně BBC, ITV, Channel 4 či Sky. Od tohoto poskytovatele si chce Apple zajistit sběr dat pro měření výsledků reklam, jenž na Apple TV+ poběží. Ty totiž bude samozřejmě prodávat, čímž se celý tarif de facto zafinancuje. Diváci tak v tomto případě nebudou platit klasicky penězi, ale zhlédnutím daných reklam, což je stejný princip, který využívá v zahraničí třeba Netflix, Disney+ či Amazon Prime Video.

Jak rychle bude Apple schopen tarif s reklamami do Apple TV+ nasadit sice není v tuto chvíli jasné, nicméně vzhledem k nedávným informacím o tom, že se Apple TV+ divácky nedaří tak, jak si Apple přeje, nebylo by překvapivé, kdybychom se této novinky dočkali co nevidět. Jedním dechem se ale sluší dodat, že může být alespoň zprvu dostupná jen na vybraných trzích, na kterých se najdou inzerenti, jež o prostor v Apple TV+ projeví zájem. Jelikož je však v dnešní době reklamní prostor vyvažován zlatem a tím spíš ten, který poskytne Apple, bylo by velkým překvapením, kdyby se zrovna v tomto směru kalifornému gigantovi nevedlo.