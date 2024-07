Recenze powerbanky Epico Aluminium PD 100W: Zvládne nabít iPhone, iPad i MacBook!

V dnešní recenzi se podíváme na velmi zajímavou powerbanku z dílny předního výrobce příslušenství Epico. Právě ten nám totiž nedávno do redakce zaslal model Aluminium PD 100W, který mi již nějakou dobu dělá společnost a vzhledem k tomu, že jsem si jej již zvládl osahat v dostatečné míře, je na čase vás s ní seznámit. Jedná se totiž o kousek, který má potenciál vám nejen zbytek letošního léta výrazně zpříjemnit.

Technické specifikace, zpracování a design

Powerbanka Epico Aluminium PD 100W v sobě skrývá akumulátor s mamutí kapacitou 20 000 mAh. Její rozměry jsou 47 x 101 x 47 mm, hmotnost pak 368 gramů. Právě při pohledu na hmotnost je tak asi každému „na první dobrou“ jasné, že se o úplně lehkého drobečka nejedná. Nicméně vzhledem k tomu, kolik energie se v powerbance ukrývá, a také tomu, že je její tělo tvořeno hliníkem, díky čemuž je powerbanka jako taková velmi odolná, se dá vyšší hmotnost dozajista odpustit. Přeci jen, nejedná se o powerbanku, kterou byste si standardně vzali do kapsy a vyrazili s ní na výlet. Pro tyto účely slouží menší modely s MagSafe přichyceními.

Hlavní zbraní powerbanky je její portová výbava. Ta se skládá konkrétně ze dvou USB-C portů o výkonu až 100W a podporou Power Delivery, kdy při využití obou portů nabídne každý 50W. K dispozici jsou rovněž dva USB-A porty dosahující maximálního výkonu 22,5W. USB-C port tedy stačí bez problému pro nabíjení nejen iPhonů a iPadu, ale taktéž 14“ MacBooků Pro s M3 Max. Pro 16“ varianty byste nicméně potřebovali zdroj výkonnější. Co se pak týče USB-A, to by výkonnostně mělo postačit k rychlonabíjení iPhonů, jelikož sám Apple na svém oficiálním webu informuje o tom, že k něj stačí 20W adaptér. Součástí powerbanky je rovněž displej, skrze který si lze zkontrolovat zůstatek energie, zvolený vstup a hodnoty napětí a proudu, díky čemuž tak budete mít o nabíjení dokonalý přehled.

Zajímavé však nejsou u této powerbanky jen její technické specifikace, ale taktéž její zpracování a design. Výrobce vsadil na kvádrovitý tvar se zkosenými hranami a hliníkovým pouzdrem v šedé barvě. Za mě osobně se jedná sice o relativně nevšední, avšak rozhodně povedený design. Spíš než klasickou powerbanku totiž připomíná Epico Aluminium PD 100W velkou nabíjecí stanici za desítky tisíc korun, avšak v podstatně minimalističtější verzi, což mi je sympatické. Jen ta hmotnost by mohla být nižší.

Testování

Jelikož je léto jako stvořené pro nejrůznější dobrodružství mimo domov a ani já v tomto směru nezahálím, ale čas trávím například na chatičce bez elektrické elektřiny, přišlo mi testování Epico Aluminium PD 100W docela vhod. Přeci jen, 20 000 mAh není vůbec málo a v případě nutnosti vás dokáže velmi solidně podržet, což můžu ostatně nyní jíž i potvrdit z vlastních zkušeností. Powerbanku jsem využíval primárně pro nabíjení iPhonu 15 Pro a MacBooku Air M3, kdy první zmiňované zařízení disponuje baterií s kapacitou 3274 mAh, druhé pak 14216 mAh. A výsledek? iPhone se mi podařil nabít z 0 na 100 % celkem 5x, MacBook se pak podařil logicky vzhledem ke kapacitě jeho baterie „jen“ jednou. Za mě to jsou ale hodnoty víc než dobré. Plně nabitý MacBook mi totiž vydrží na jeden pracovní den, takže s powerbankou jsem schopen zvládnout bez připojení k elektrické síti dva pracovní dny. V případě iPhonu se pak dá dostat i navíce než 6 dní provozu bez nutnosti připojení k elektrické síti.

Super je, že je powerbanka bez problému schopna nabíjet vícero zařízení současně. Super je, že nabíjíte-li zařízení, která nevyžadují vysoký nabíjecí výkon, je rychlost jejich nabíjení velmi slušná, neřkuli maximální. Tedy alespoň v mém případě (tedy u kombinace iPhonu 15 Pro a MacBooku Air M3) tomu tak bylo. Spíš než rychlost nabíjení však oceňuji fakt, že se při nabíjení powerbanka zahřívá jen minimálně, což je u takto výkonné nabíjecí stanice pro mě osobně docela překvapivé a o to pozitivnější. Hliníkové šasi holt dovádí svou práci na jedničku s hvězdičkou a zbytkové teplo zde nemá šanci.

Resumé

Upřímně řečeno, powerbanku Epico Aluminium PD 100W snad ani nejde nemít rád – tedy alespoň v případě, že s sebou vozíte vícero elektroniky, která vyžaduje nabíjení. O to se vám totiž postará tento gigant opravdu velkoryse, spolehlivě a zkrátka přesně tak, jak si jen přejete. Jasně, vyšší hmotnost a možná i trochu větší rozměry těla mohou být pro leckoho překážkou, ale je zkrátka třeba brát v potaz, že se bavíme o powerbance, která si nehraje na kapesní řešení, ale naopak se prezentuje jako špičková možnost pro doplnění energie iPhonu, iPadu či klidně MacBooku. Pokud tedy hledáte powerbanku, která si poradí s ledasčím, právě jste ji našli.

