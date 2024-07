S NASy od QNAP a aplikací Plex budete mít svá multimédia po ruce kdykoliv a kdekoliv

Plex je poměrně známým a mocným nástrojem zpřístupňujícím multimediální obsah, a to jak zdarma, tak s prémiovými funkcemi v rámci předplatného Plex Pass. Uživatelům nabízí množství titulů bez poplatků na vyžádání, především však dokáže skvěle zorganizovat vaši domácí sbírku filmů, televizních pořadů, hudby, ale také fotografií a osobních videozáznamů.

Jeho schopnosti jsou opravdu široké, přičemž zahrnují kromě propracovaného vyhledávání taktéž možnosti překódování a přístupu ke knihovně prakticky odkudkoliv. Svou kolekci si tak můžete vychutnat na počítačích, tabletech i mobilních telefonech, přes většinu chytrých televizí, s herními konzolemi Play Station i Xbox nebo na multimediálních centrech, jako je Apple TV a jí podobná zařízení.

Zprovoznění platformy vyžaduje instalaci Plex Media Serveru, pro což jsou QNAP NASy jako stvořené. Nejenže poskytují dostatek výkonu i úložného prostoru, ale s ohledem na jejich nepřetržitý provoz při výrazně nižší spotřebě energie, než je tomu u většiny počítačů, vám zároveň dovolí mít veškerý obsah po ruce, kdykoli budete mít čas na zábavu.

Jak na to

Postup je velmi jednoduchý, stačí vstoupit do Centra aplikací operačního systému vašeho NAS a do vyhledávacího pole zadat Plex. Pak už jen zbývá u položky kliknout na „+ Instalovat“ a chvíli počkat na dokončení procesu. Ve chvíli, kdy se pod ikonou objeví „Otevřít“, je ten správný čas tak učinit, čímž budete přesměrováni k webovému rozhraní. To vás nejprve vyzve ke kontrole IP adresy serveru a zároveň nabídne několik způsobů přihlášení. Konkrétně si lze vybrat mezi službami Googlu, Facebooku, Applu nebo zvolit jakoukoli vámi užívanou emailovou adresu. Následně vám průvodce osvětlí základní principy fungování a poté nabídne některou z variant předplatného od měsíční platby 125 Kč přes roční za 1 000 Kč až k doživotní licenci za 2 609 Kč.

Výběr však není nutné provádět hned, respektive Plex bude plnohodnotně pracovat i bez jakýchkoli nákladů. Ochuzeni budete pouze o vylepšení rezervovaná předplatitelům, jako je podpora hardwarového překódování, přeskočení úvodů v epizodách televizních seriálů z vaší knihovny, dostupnost bonusových materiálů či kupříkladu písňových textů z LyricFind.

Nastavení serveru

Dalším krokem je nastavení serveru běžícím na vašem QNAP NAS. Naštěstí nejde o nic složitého. V podstatě to spočívá jen v pojmenování, synchronizaci stavu sledování i hodnocení a klíčovém výběru zdrojů pro jednotlivé knihovny. Pokud jde o název, ten buď můžete zachovat, tak jak je NAS identifikován v síti, nebo se uchýlit k nějakému přátelštějšímu označení typu „QNAP doma“ a podobně. Synchronizaci, díky které pak vidíte na všech zařízeních, kde jste přestali sledovat nebo čemu jste dali maximální počet hvězdiček, potvrdíte tlačítkem „Ano, spustit synchronizaci“ či „Ne“, zatímco knihovny Filmů, Seriálů, Hudby, Fotek a Ostatních videí naplníte definováním adresářů, ze kterých se má obsah načíst společně s preferovaným jazykem, v němž se budou zobrazovat názvy a dostupné informace o vydaných médiích.

Knihovny Plexu a jejich obsah

Plex si sice poradí i s méně systematickým uspořádáním, ale pro maximální shodu je lépe řídit se doporučeními a soubory ve složkách pojmenovávat (zejména importujete-li je ve větším množství) tak, aby byly správně identifikovány. To se na základě typu obsahu mírně liší. Například u televizních pořadů je ideálním řešením umístění do složky TV Shows, pak pokračovat k názvu seriálu a na závěr k sezónám, tedy Season 01 a tak dále, přičemž při organizaci jednotlivých dílů je dobré používat strukturu: Název (rok vysílání) – s01e01 – Označení epizody.

V případě zvukových souborů představuje optimální postup pojmenování Music (i když to není podmínkou) a do adresářů konkrétních interpretů pak vkládat jejich alba s očíslovanými tracky opatřenými pomlčkou a na závěr názvem skladby. Osobně používám trochu odlišný systém, kdy jediná složka obsahuje interpreta nebo skupinu, případně (u klasické hudby) ještě autora, dále pomlčku a název alba s datem jeho vydání umístěným do kulaté závorky, a v drtivé většině případů, jsem nenarazil na problém. Pouze se mi osvědčilo vícedisková vydání ještě rozčlenit na CD1 a CD2, díky čemuž je po rozkliknutí alba seznam skladeb přehlednější. Knihovna Fotky a Ostatní videa, jejichž počtem ani předpřipraveným pojmenováním nejste omezeni, je pak zajímavým způsobem, jak přistupovat k osobním snímkům a záznamům z dovolené, různých výletů, oslav, kulturních akcí a podobně. Rozsah doplňujících informací, náhledů či údajů o době pořízení už je jen a jen ve vaší režii. Přidáním další knihovny typu Ostatní videa třeba s označením Pracovní, ji přehledně oddělíte od rodinných událostí a vzpomínek.

Co všechno Plex v kombinaci s QNAP NAS nabízí

Jak vyplývá z toho, co bylo doposud řečeno, s Plex Media Serverem běžícím na některém z kompatibilních NAS od QNAP budete mít veškerý svůj multimediální obsah jako na dlani. Dáte mu řád, a to v přehledné podobě, pročež požadované video, fotografie nebo rozkoukaný seriál snadno dohledáte.

Dostupné informace o médiích

Jakmile naplníte své knihovny, můžete začít sledovat či poslouchat a nechat se inspirovat propracovanými informacemi, jež jsou součástí aplikace. Ty například u filmů kromě popisku díla obsahují také recenze, kompletní obsazení, samozřejmě režiséra, ale rovněž producenty i další členy realizačního týmu, přičemž každou osobnost lze rozkliknout a zjistit o ní více, včetně kompletní filmografie. Plex vám zároveň rovnou nabídne nejvýznamnější související snímky třeba s týmž hercem v hlavní roli, podobného žánru nebo od stejných tvůrců. Taktéž svou hudební sbírku s Plexem najednou uvidíte ve zcela nových souvislostech, když se před vámi objeví další alba vybraného umělce nebo ta žánrově spřízněná. Ve většině případů je k dispozici krátký sloupek o daném interpretovi, případně autorovi a doporučení založená na nedávno přidaných, nejhranějších nebo stylově příbuzných skladbách. Nechybí zde množství automaticky generovaných playlistů, ani prostor pro vytváření těch vlastních.

Je na místě říci, že i když rozhraní je kompletně v češtině, stejně jako značná část souvisejících textů, v některých případech se popisky načítají anglicky, neboť patřičná jazyková mutace nebyla vytvořena. Většinou se jedná o méně známé osobnosti. Výjimečně kupříkladu životopisné údaje chybí, ale i to má řešení. Patříte-li mezi ty, kdo chtějí mít vše v perfektním stavu, nezoufejte, údaje lze upravovat či díla opatřovat štítky, podle kterých daný obsah později lépe najdete, evemtuálně jej asociujete s dalším podobného charakteru.

Editování

Přístup ke změnám zprostředkovává ikona pera, nad kterou se po najetí objevuje popisek „Upravit“. Zasahovat je možné téměř do všeho, ať jsou to doplňující data o herci, interpretovi, albu, nahrazení plakátu, volba pozadí, ale také třeba slogan filmu, studio, které za ním stojí, nebo původní název.

Další nastavení

Zaměříme-li se na nastavení, je menu poměrně rozsáhlé. Rozhodně však není čeho se obávat. Plex je koncipován chytře a čitelně. Na významné změny upozorňuje a prakticky ve všech případech je skrývá pod „Zobrazit rozšířené“. Kromě obecných položek, jako je automatické přihlášení nebo formát času, máte na výběr z nejrůznějších parametrů. Z bohaté nabídky za zmínku stojí třeba volba kvality internetového i domácího streamování, intervalu skenování knihovny, včetně automatické detekce po provedení změn ve složkách, nebo přístup ke statistickým údajům. Plex se dokáže integrovat se službami typu Netflix, Disney+, Apple TV+, Tidal a mnoha dalšími, pročež narazíte-li na obsah, který je dostupný v některé z nich, budete rovnou přesměrováni k danému titulu.

Docela pestré jsou též možnosti sdílení, respektive správy přístupu ke knihovně a sledování s přáteli, které do Plexu pozvete. Kromě definování dostupnosti obsahu třeba dětským členům domácnosti, kdy na základě nabízených kritérií, případně konkrétních adresářů určíte rozsah toho, co budou moci sledovat a poslouchat, nic nebrání sdílení vybraných osobních videí, fotografií či nahrávek s určenými kontakty. Plex se tak může jednoduše stát vaší soukromou sociální platformou pro multimédia. Nechybí zde ani omezení uploadu, aby tak vaše osobní zkušenost ze streamování byla na prvním místě. Užitečné je rovněž zabezpečení heslem, které lze rozhodně doporučit.

A to jsou jen některé příklady schopností této platformy. Jak je vidět, umí toho opravdu hodně.

Softwarové a hardwarové překódování

Jednou ze schopností Plexu, která si zaslouží trochu pozornosti, je úvodem zmíněné překódování, ať už softwarové nebo hardwarové. To se může zásadně podílet na plynulosti přehrávání na kterémkoli zařízení. Zatímco pro to softwarové u 4K videí při 60 snímcích za sekundu vzhledem k nárokům na procesor QNAP doporučuje alespoň Intel Core i3 (nebo výkonnější) a obejdete se zde bez předplatného, hardwarová konverze využívá prostředky podporovaného CPU či GPU, což se týká vybraných modelů, jako jsou QNAP TS-253E, TS-462 nebo TS-410E, přičemž tato funkce patří mezi prémiové jako součást Plex Pass. Na stránkách výrobce QNAP je k dispozici detailní seznam kompatibility jednotlivých NAS a úrovně jejich podpory pro Plex. Jste-li hrdými majiteli, můžete se tedy podívat, co všechno vaše síťové úložiště v kombinaci s tímto multimediálním nástrojem dokáže, což platí i pro případ, kdy zvažujete koupi, neboť možná parametry budete chtít zahrnout mezi kritéria výběru.

Osobní pohled

Osobně používám Plex ke své spokojenosti již léta. Jako příležitostný tvůrce, který občas natočí něco vlastního, mám v knihovně i některá svá videa či patřičně vyšperkované nahrávky s grafikou a vším co k tomu patří. NAS TS-462 od QNAP, který mám aktuálně k dispozici, se mi pro obsáhlejší sbírky se čtyřmi pozicemi pro disky, 2jádrovým procesorem Intel Celeron N4505 na frekvenci 2,0GHz schopným navýšení až na 2,9GHz, 4GB RAM, PCIe slotem a 2,5gigabitovou konektivitou jeví jako ideální řešení.

S přehráváním 4K při 60Hz pomocí výstupu HDMI 2.0 a schopnostmi překódování v reálném čase je to nástroj, který rozhodně uspokojí i náročnější uživatele. Operační systém QTS je svižný a instalace aplikací, jako právě Plex, je naprosto jednoduchá a bezproblémová.