OpenAI představuje SearchGPT: na vaše vyhledávání vám odpoví umělá inteligence

Společnost OpenAI dnes představila novou funkci nebo chcete-li službu SearchGPT. Jedná se o prototyp, který kombinuje vyhledávání a AI. Díky této kombinaci dostanete rychlé odpovědi na své dotazy a kromě samotné odpovědi uvidíte i zdroj, ze kterého umělá inteligence při odpovědi čerpá. SearchGPT je prozatím v beta testvoání a jedná se o prototyp služby a právě proto je aktuálně k dispozici pouze malé skupině uživatelů a médií, od kterých OpenAI očekává informace o tom, jak jsou se službou spokojeni. Samotný SearchGPT nebude dostupný jako samostatný produkt, ale nejlepší a nejužitečnější funkce této služby budou integrovány do ChatGPT.

OpenAI navrhlo SearchGPT, aby dokázal párovat konverzační schopnosti umělé inteligence s informacemi, které poskytuje internet v reálném čase. Díky tomu by mělo být snadnější najít to, co hledáte a dozvědět se odpověď založenou na základě aktuálních informací. SearchGPT je schopen odpovídat na konverzační otázky konverzačním způsobem a do něj zahrnout odkazy na články, ze kterých odpovědi pochází. OpenAI tvrdí, že se společnost zavázala pomáhat uživatelům objevovat weby vydavatelů a přinášet jim tak nové uživatele. Vydavatelé přitom mají možnost ovlivnit, jaké informace SearchGPT poskytnou.