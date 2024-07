Apple vyvíjí revoluční foťák pro iPhone! Dorazit má již příští rok a toto nabídne

Fotoaparáty hrají u Apple produktů dlouhodobě velmi důležitou roli a jak se z čerstvého úniku informací zdá, ani v nejbližších letech tomu nebude jinak. Ba právě naopak, minimálně foťák pro iPhone 17 (respektive nejméně jeden z chystaných modelů) se již nyní jeví jako extrémně zajímavý a pokud se naplní čerstvý únik informací, může to být právě tento prvek, čím způsobí Apple na poli smartphonů další malou revoluci.

Velmi dobře informované zdroje spolehlivého portálu The Information přišly před pár hodinami konkrétně s tím, že Apple pracuje na novém fotomodulu s mechanickou clonou. Nový mechanický systém by pak uživateli jednoduše umožnil upravit velikost clony – tedy jinými slovy „otvor“ čočky fotoaparátu, kterým dovnitř vstupuje světlo. Všechny dosavadní čočky fotoaparátu přitom měly (a mají) clonu pevnou. V minulosti se sice v androidím světě s proměnnou clonou experimentovalo, stálicí se však toto řešení nestalo.

Pokud by se Applu podařilo u iPhonů 17 skutečně přijít s mechanickým systémem clony, uživatelé by si mohli ručně clonu nastavit a tím si přesně dle svých preferencí pohrát s efektem hloubky ostrosti, kdy objekt zůstane dokonale zaostřený, zatímco pozadí libovolně rozmazané. Tento efekt sice Apple již u foťáků v portrétním režimu nabízí, nicméně rozmazání za zaostřeným objektem je generováno uměle a tedy nemusí být vždy zcela ideální. Pokud by tedy Apple umožnil ručně si clonu nastavit, fotky z iPhonů s rozmazaným pozadím by byly daleko přirozenější, díky čemuž by tak foťáky iPhonů udělaly další velmi důležitý krok kupředu.