iPhony SE 4 bude zčásti vypadat jako iPhone 16!

Na iPhone SE 4 čekají jablíčkáři již mnoho let, za které měli možnost slyšet nespočet spekulací ohledně jeho příchodu. Pravdou však je, že to, zda je tento telefon blízko či naopak daleko, žádné spolehlivé zdroje se stoprocentní jistotou neví. Nyní se ale zdá, že by přeci jen příliš daleko být nemusel. Nové zprávy z Číny totiž tvrdí, že je již rozhodnuto o procesu výroby šasi a zad SE 4.

Spolehlivý zdroj „Fixed Focus Digital“ s vazbami na dodavatelský řetězec Applu totiž přišly před pár desítkami hodin se zjištěním, že záda iPhonu SE 4 mají být stejná jako tomu bude u iPhonů 16 – tedy samozřejmě s tím rozdílem, že zatímco SE 4 dostane jen jednoobjektivový fotoaparát, v případě iPhonů 16 dostanou jablíčkáři duální. Nicméně výška a šířka obou telefonů by měla být dle všeho stejná vzhledem ke sdílenému zadnímu šasi a zádům. Oba telefony by tedy měly disponovat úhlopříčkou 6,1“.

Co se týče představení SE 4 jako takového, vzhledem k tomu, že má částečně vycházet z iPhonu 16, který se světu představí až letos na podzim, dřív než na podzim jej logicky čekat nelze. Daleko pravděpodobnější je pak to, že s ním Apple počká až na jaro příštího roku, kdy by skrze něj mohl prodeje iPhonů obecně zajímavě rozpumpovat a díky tomu si tak zajistit skvělé prodeje telefonů po celý rok.