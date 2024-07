5 mobilních aplikací, které u moře stoprocentně oceníte

Aplikace Ocearch Shark Tracker vám umožňuje sledovat pohyb a aktivitu žraloků a dalších mořských živočichů v reálném čase. Díky ní budete mít přehled o tom, kde se tito fascinující tvorové nacházejí, a i když se žraloci samozřejmě nevyskytují ve všech lokalitách a představují ohrožení pouze za specifických situací, aplikace vám pomůže zmírnit případné obavy, pokud se chystáte na dovolenou do oblastí s výskytem žraloků. Ocearch Shark Tracker využívá data z rozsáhlé sítě satelitních tagů, které byly umístěny na žraloky a další mořské živočichy po celém světě. Aplikace tato data zobrazuje na mapě v reálném čase, takže můžete sledovat jejich migrační trasy, hloubku ponoru a další informace. K dispozici jsou také podrobné profily jednotlivých žraloků, včetně jejich druhu, pohlaví, délky a dalších údajů.

U moře nemusíte nutně jen plavat. Co takhle zajít na pobřeží za tmy a pokochat se pohledem na noční oblohu? S vysvětlením toho, co nad sebou uvidíte, vám pomůže aplikace SkyView Lite. SkyView Lite je navržen pro všechny, bez ohledu na astronomické zkušenosti. Nemusíte být odborníkem na hvězdné mapy. Stačí namířit zařízení na oblohu a SkyView Lite vás dovede k nebeským objektům a identifikuje je pro vás.

Užijte si vodní radovánky bez obav s aplikací Bathing Water Quality. Aplikace vám poskytne spolehlivé informace o kvalitě vody v moři i sladkovodních tocích, ať už se chystáte na pláž, k jezeru nebo k řece. Bathing Water Quality vám sdělí, zda je voda v daném místě vyhovující ke koupání, nevyhovující ke koupání nebo dočasně zakázaná ke koupání. Aplikace také zobrazuje důvody zařazení do dané kategorie, ať už se jedná o mikrobiologické znečištění, přítomnost sinic nebo jiné faktory.

UV Index Now – UVI Mate

S UV Index Now – UVI Mate budete mít vždy dokonalý přehled o aktuálním UV indexu v daném místě a čase. Díky tomu se budete moci lépe rozhodnout, kdy a jak dlouho se vystavovat slunečnímu záření, a jak se před ním chránit. Aplikace vám také pomůže s plánováním aktivit venku, jelikož vám zobrazí předpověď UV indexu na 6 hodin dopředu. Můžete si také nastavit upozornění, která vás informují o dosažení vámi nastavené hodnoty UV indexu, abyste se chránili před spálením. Na základě vašeho typu pleti a aktuálního UV indexu vám UV Index Now – UVI Mate doporučí vhodný faktor SPF opalovacího krému. Aplikace také obsahuje mapu UV indexu, takže budete mít přehled o síle slunečního záření v reálném čase v libovolném místě na světě. Kromě toho najdete v aplikaci UV Index Now – UVI Mate užitečné tipy na ochranu před sluncem, jak minimalizovat rizika s ním spojená.

