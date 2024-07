CrowdStrike: Seznamte se s firmou, jejíž chyba dnes dost možná zastavila svět

CrowdStrike je v tuto chvíli dost možná nejsledovanější společností světa či minimálně jednou z nejsledovanějších spolu s Microsoftem. Zdá se totiž poměrně pravděpodobné, že je to právě její antivirus, co způsobilo celosvětový výpadek IT systémů poté, co začaly po celém světě kolabovat počítače s OS Windows. Pojďme si tedy říci, co je vlastně tato společnost zač.

Co je to CrowdStrike

CrowdStrike je americká společnost specializující se na kybernetickou bezpečnost. Byla založena v roce 2011 Georgem Kurzem a Dmitriem Alperovitchem a rychle se etablovala jako jeden z předních poskytovatelů ochrany proti kybernetickým hrozbám. Hlavním produktem společnosti je platforma CrowdStrike Falcon, která poskytuje široké spektrum bezpečnostních řešení včetně prevence, detekce a reakce na kybernetické útoky.

Technologická řešení firmy CrowdStrike představují moderní přístup k ochraně proti kybernetickým hrozbám, kombinující pokročilé technologie strojového učení, umělé inteligence a cloudových řešení. Díky těmto inovacím je společnost schopna poskytovat robustní a efektivní bezpečnostní řešení pro organizace všech velikostí. V prostředí, kde jsou kybernetické útoky stále sofistikovanější a častější, je role společností jako CrowdStrike nezbytná pro zajištění bezpečnosti digitální infrastruktury.

Klíčové funkce a technologie

Platforma Falcon: Srdcem nabídky CrowdStrike je platforma Falcon, která kombinuje endpoint detection and response (EDR) a next-generation antivirus (NGAV). Tato platforma využívá cloudovou infrastrukturu, což umožňuje rychlou škálovatelnost a vysoký výkon při zpracování dat. Jinými slovy, jedná se o jakýsi antivirus na steroidech, jelikož je velmi rychlý, spolehlivý a přizpůsobitelný. Machine Learning a AI: CrowdStrike integruje pokročilé algoritmy strojového učení a umělé inteligence, aby efektivně detekoval a reagoval na hrozby v reálném čase. Tyto technologie umožňují identifikovat nové a neznámé útoky, které by tradiční antivirové systémy mohly přehlédnout. Threat Intelligence: CrowdStrike disponuje rozsáhlým týmem odborníků na kybernetickou bezpečnost a analytiků, kteří nepřetržitě monitorují globální hrozby. Tato threat intelligence je integrována do platformy Falcon a umožňuje organizacím rychle reagovat na nové hrozby. Managed Detection and Response (MDR): CrowdStrike nabízí také služby spravované detekce a reakce, kde experti společnosti aktivně monitorují a spravují bezpečnostní systémy klientů. To umožňuje organizacím bez vlastní specializované bezpečnostní infrastruktury těžit z špičkových technologií a odborných znalostí CrowdStrike.

Důležité úspěchy firmy

CrowdStrike se stal významným hráčem v oblasti kybernetické bezpečnosti díky několika klíčovým úspěchům:

Investigace hackingu Democratic National Committee (DNC) : V roce 2016 CrowdStrike hrál klíčovou roli při vyšetřování hackingu DNC, kde identifikoval a publikoval důkazy o tom, že za útokem stojí ruské hackerské skupiny spojené s GRU.

: V roce 2016 CrowdStrike hrál klíčovou roli při vyšetřování hackingu DNC, kde identifikoval a publikoval důkazy o tom, že za útokem stojí ruské hackerské skupiny spojené s GRU. IPO v roce 2019: Společnost úspěšně vstoupila na burzu v roce 2019, což podtrhuje její rostoucí význam a důvěru investorů v její technologická řešení.

Důležitým hráčem na trhu

CrowdStrike působí v silně konkurenčním prostředí, kde soupeří s dalšími technologickými giganty a specializovanými firmami v oblasti kybernetické bezpečnosti, jako jsou Symantec, McAfee, Palo Alto Networks, a FireEye. Nicméně, díky své inovativní technologii a důrazu na cloudovou bezpečnost, se CrowdStrike daří udržovat si významné postavení na trhu.