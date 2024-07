Jedna z nejlepších funkcí iOS 16 si pomalu klestí cestu do Google Maps. Už vám funguje?

Se zaváděním některých funkcí do svých Maps si dává Google opravdu na čas. Skvělým příkladem jsou i živé aktivity, které Apple představil coby součást iOS 16 již v červnu loňského roku, avšak do Google Maps si tato užitečná funkce klestí cestu až nyní. Respektive, Google jejich zavedení oznámil již loni, avšak uvolňuje je tak pomalým tempem, že je v současnosti nemá skoro nikdo. To by se ale snad mělo nyní změnit.

Podle informací portálu 9to5google začal Google v průběhu července s výraznějším uvolňováním podpory Živých aktivit pro iOS, díky čemuž by tak k nim měli mít nyní přístup podstatně více jablíčkářů než tomu bylo donedávna. Žádné „přiškrcování“ navíc zatím v plánu není, takže se zdá, že bychom se snad mohli po více než roce od představení této funkce konečně dočkat zavedení její podpory u Google Maps na iPhonech. A že by bylo o co stát. Živé aktivity u Google Maps by totiž zajistily zobrazení navigace jednak na uzamčené obrazovce iPhonu, ale taktéž v Dynamic Islandu. V obou případech se tedy bavíme o opravdu užitečných vychytávkách, které by rozhodně stály za to. A co vy, už vám živé aktivity v Google Maps fungují?