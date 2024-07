Applu unikly první detaily o chystaném MacBooku Pro M5

MacBooky Pro čeká v příštím roce dost možná zásadní upgrade. Poté, co je Apple letos na podzim aktualizuje na čipy M4, u nich má totiž v příštím roce v plánu kromě nasazení čipů M5 taktéž použití nových modulů fotoaparátu nebo chcete-li webkamery. Tvrdí to alespoň zdroje velmi spolehlivého analytika Minga-Chi Kuam které rovnou poodhalují, co tato změna uživatelům pravděpodobně přinese.

Nové moduly webkamery bude podle Kua dodávat čínská společnost Sunny Optical, která nahradí dosavadní dodavatele LG InnoTek a Sharp. Nové moduly by se pak měly vyznačovat velmi malými, úzkými rozměry, které Apple umožní zúžit víko MacBooku s integrovaným displejem. Plán Applu je totiž údajně všechny produkty v jeho portfoliu zúžit a odlehčit, aby v tomto směru udával ve světě trendy, přičemž přepracování fotomodulu je tak v tomto směru zcela klíčové. Zmenšení tohoto komponentu navíc podle Kua otevře dveře nasazení Face ID do MacBooků, jelikož se díky němu uvolní potřebné místo pro senzory. Zda je Face ID „na pořadu dne“ již v příštím roce, či nikoliv a Apple si změnou modulu webkamery jen připraví půdu můžeme sice zatím jen hádat, nicméně i pouhé zúžení stroje při zachování stávajícího designu by určitě nebylo od věci.