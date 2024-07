Sam Altman, který dělá OpenAI bez nároku na zisk, si pořídil Koenigsegg Regera za 5 000 000$

CEO OpenAI Sam Altman byl minulý týden spatřen, jak se prohání v jednom z nejdražších vozů světa a to konkrétně v Koenigsegg Regera za 5 000 000$, tedy zhruba za 100 milionů korun. To vyvolalo poměrně značné rozhořčení na sociálních sítích a neuniklo to ani pozornosti Elona Muska. Bývalý přítel Atmana se s ním nedávno rozhádal a dokonce zažaloval OpenAI, do kterho dříve investoval a podporoval jej. Musk zažaloval OpenAI a obvinil Altmana konkrétně z toho, že se vzdal původního cíle založit neziskovou organizaci pro rozvoj a vylepšení lidského života a naopak se začal soustředit čistě pouze na zisk.

Švédský hypersport je jedním z nejdražších a také nejrychlejších vozů planety a počet prodaných kusů se pohybuje v jednotkách. Právě proto na sebe Altman přitáhl nechtěnou pozornost a to když se video zachycující tento vůz, který řídil, dostalo na sociální sítě. Nakonec skončilo až na twitterovém účtu Tesla Owners of Silicon Valley, kde se lidé podivovali nad tím, jak se z opensource projektu pro umělou inteligenci stal business, který přináší zisky takové, že si Altman může dovolit pořídit podobné hračky. Tento příspěvek okomentoval také samotný Musk, který k němu pouze dodal „skvělá otázka“.

Na obranu Sama Altmana je potřeba uvést, že má majetek v hodnotě přesahující jednu miliardu dolarů a to díky svým investicím a také díky tomu, že je předseda představenstva společností Helion Energy a Oklo Inc. On i jeho manžel milují rychlá auta a ve sbírce mají hračky jako je Mclaren, Ferrari a podobně.