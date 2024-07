Apple znenadání odpískal chystaný iOS 17.5.2, přesto je však na co se těšit

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple v tichosti vyvíjí další minoritní update pro iOS 17, ve kterém se chce zaměřit zejména na opravy chyb, které předešlé verze sužují. Spolehlivý leaker spolupracující s portálem 9to5mac však přeš pár hodinami přišel s tím, že už se s tímto updatem nepočítá, jelikož Apple jeho vývoj odpískal. A to z logického důvodu, o kterém však ještě nedávno nevěděl.

Minulý týden oznámila Evropská unie, že na svém území schvaluje Applu odemčení NFC čipu pro finanční a bankovní aplikace za účely plateb spolu s celou řadou dalších změn souvisejících právě s placením přes iPhone. Ode dne udělení schválení těchto změn pak má Apple 14 dní na jejich integraci do iOS, přičemž pokud termín dodrží, EU jej přestane vyšetřovat ohledně potenciálního protisoutěžního chování na poli mobilních plateb. A jelikož by v případě shledání Applu vinným hrozila kalifornskému gigantovi tučná pokuta, je prakticky jasné, že termín pro nasazení změn dodrží.

Vzhledem k tomu, že úpravy pro NFC na iPhonech dorazí podle všeho v iOS 17.6, který musí být vydán v následujícím zhruba týdnu a půl, nedává logicky vývoj samostatného opravného updatu 17.5.2 žádný smysl. Všechny opravy, které by tento systém přinesl, totiž může Apple rovnou integrovat právě do iOS 17.6. Co vše se v něm podaří opravit sice můžeme jen hádat, vzhledem k předpokládanému termínu vydání je však poměrně pravděpodobné, že se bude jednat o poslední verzi iOS 17 před vydáním iOS 18.