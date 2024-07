Tyto legendární retro hry jsme hráli na našich mobilech snad všichni

Již několik dlouhých let si můžeme užívat hraní i na mobilních telefonech. Ačkoli se hraní na mobilních telefonech nemůže vyrovnat hraní na konzolích či PC, je na smartphony dnes již několik skvěle vypadajících her. My se ale dnes podíváme trošku do historii, kdy hry byly poněkud jednodušší, ale neméně návykové (byť ne tak daleko do historie jako byl Snake). Která je vaše oblíbená?

Doodle Jump

Princip této hry byl velice jednoduchý. Doskákat co nejvýše, přičemž na vás časem čekaly různé překážky. Za mě se lépe tento počin hrál na tlačítkových telefonech, kdy ovládání bylo poněkud přesnější. Postava se dala ovládat i nakláněním smartpohnu, což ale bylo velmi nepohodlné.