5 nepříjemných situací, které hravě vyřeší chytré osvětlení

Automatické rozsvícení na chodbách a schodech

Máte doma dlouhou chodbu nebo schodiště? To jsou ideální místa pro kombinaci pohybového senzoru a chytré žárovky nebo LED pásku. Jakmile vstoupíte na chodbu, senzor zaznamená pohyb a rozsvítí světlo. V aplikaci si navíc nastavíte, jak dlouho má světlo svítit, v kterou denní dobu se má zapínat, a dokonce i to, aby přes den svítilo bílým světlem a večer či v noci žlutým. Chytré osvětlení je ideální volbou do míst, kudy děti v noci chodí na toaletu nebo za vámi do ložnice. Ale i dospělí si tuto automatizaci rychle oblíbí.

