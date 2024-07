Apple chystá iOS 17.5.2, dorazit může klidně již dnes!

Apple se sice v současnosti soustředí primárně na vývoj iOS 18, to však neznamená, že by na iOS 17 zanevřel. Ba právě naopak, nyní pro něj chystá další minoritní update, kterým na iPhonech opraví chyby, které je v současnosti sužují.

Fotogalerie iOS 17 3 iOS 17 12 iOS 17 6 iOS 17 1 iOS 17 11 iOS 17 2 iOS 17 14 iOS 17 18 iOS 17 15 iOS 17 13 iOS 17 9 iOS 17 5 iOS 17 10 iOS 17 8 iOS 17 4 iOS 17 17 iOS 17 16 iOS 17 7 Vstoupit do galerie

S informacemi o přípravách iOS 17.5.2 přišel teprve před pár hodinami leaker, který na X pravidelně o chystaných aktualizacích informuje a to s maximální možnou přesností. Jeho oznámení blížícího se iOS 17.5.2 lze tedy svým způsobem brát jako 100% spolehlivou informaci. Co se týče označení updatu, to by mělo být 21F101 s tím, že se v něm Apple zaměří primárně na optimalizace spolu s opravami chyb, kdy si například někteří uživatelé stěžují na rychlé vybíjení iPhonu či na problémy s WiFI.

Kdy přesně by mohl update vyjít sice leaker neví, nicméně vzhledem k tomu, že jej Apple údajně vyvíjí poměrně intenzivně a zároveň bez nutnosti beta testování mezi uživateli, nelze vyloučit ani to, že jej vypustí v nejbližších dnech, přičemž stát se tak může klidně i dnes.